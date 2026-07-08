El 'biofeedback' cardíaco reduce el estrés y provoca cambios medibles en la actividad cerebral, según un estudio

Un programa de seis semanas de 'biofeedback' de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, una técnica que permite a las personas aprender a regular su respuesta fisiológica mediante información en tiempo real, realizado desde el domicilio con una aplicación móvil y un sensor portátil, reduce el estrés percibido y produce cambios objetivos en la actividad cerebral de los participantes.

Es la principal conclusión del estudio que el investigador Francisco Manuel Ocaña, profesor del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla y asesor científico-técnico de Avannza Psicólogos, ha presentado en el VI International Congress of Psychobiology, celebrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.

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Ocaña ha expuesto los resultados más recientes del proyecto de investigación 'BIMSTRESS', dedicado al desarrollo de intervenciones basadas en neurociencia para la prevención del estrés y la promoción de la salud mental.

Los participantes que han completado el programa han mostrado una reducción significativa del estrés percibido y de los síntomas psicosomáticos, junto con una mejor regulación del sistema nervioso autónomo y un mejor rendimiento cognitivo. El hallazgo más relevante, según el equipo investigador, procede del análisis con electroencefalografía cuantitativa (qEEG), que permitió comprobar que el entrenamiento induce una reorganización de la actividad cortical.

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En los registros se observa una disminución de la hiperactivación en determinadas regiones cerebrales y una redistribución de los patrones relacionados con la regulación emocional, la atención y el control cognitivo.

"Lo interesante de este trabajo es que la mejora subjetiva que refieren los participantes va acompañada de cambios fisiológicos medibles tanto en el corazón como en el cerebro. Eso refuerza la idea de que las intervenciones basadas en 'biofeedback' no son solo una cuestión de percepción, sino que producen adaptaciones funcionales objetivables", ha explicado Ocaña.

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Según Avannza Psicólogos, la investigación tiene una particularidad que la diferencia de otros trabajos del ámbito: se ha desarrollado con la misma aplicación móvil y el mismo sensor Polar H10 que el centro emplea actualmente en sus programas de neuroterapia.

Esto permite que los pacientes del centro puedan continuar el entrenamiento desde su domicilio con la tecnología que ya está validada en el ámbito científico. "El proyecto se sitúa así como un caso de transferencia directa entre la investigación universitaria y la práctica clínica", finaliza Avannza Psicólogos.

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