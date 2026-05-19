Agencias

RD del Congo eleva a 131 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país

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Nairobi, 19 may (EFE).- Al menos 131 muertes sospechosas y 513 casos también sospechosos de ébola se han registrado por el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el ministro congoleño de Salud, Samuel Roger Kamba, después de que el Gobierno cifrara previamente en 116 ese número de fallecidos.

"Se han registrado 513 casos sospechosos y 131 fallecimientos en las zonas afectadas", declaró a última hora del lunes Kamba en una rueda de prensa recogida este martes por la agencia de noticias estatal congoleña ACP.

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Kamba recalcó que se trata de "muertes sospechosas" y que "se están llevando a cabo investigaciones para determinar cuáles están realmente vinculadas a la enfermedad". EFE

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