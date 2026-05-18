Corea del Norte buscará convertir su frontera con Corea del Sur en una "fortaleza inexpugnable"

El Partido del Trabajo de Corea del Norte ha presentado su proyecto de reforma de la estructura militar del país en aras de hacer de la frontera que lo separa de Corea del Sur una "fortaleza inexpugnable", así como de fortalecer su pilar técnico-militar, inclusive las tropas de la primera línea.

"Estamos construyendo un Ejército poderoso y, como ya habíamos declarado, si cumplimos las tareas para el próximo quinquenio, será incomparable con el presente la disposición de nuestro Ejército para las acciones estratégicas y tendremos un gran cambio en el aspecto disuasivo de la guerra", ha subrayado el líder norcoreano, Kim Jong Un, en declaraciones recogidas por la agencia oficial norcoreana, KCNA.

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Con la referida política defensiva presentada por el Partido del Trabajo de Corea del Norte, las autoridades del país aspiran a reforzar las unidades de la primera línea que defienden la frontera sur, así como convertir a esa línea divisoria en una "fortaleza inexpugnable".

En esa línea, Kim Jong Un también ha reivindicado la importancia de que, a su juicio, se defienda la "patria con la ideología y convicción, amén de la fuerza física", y agregado que "reside en la ideología y convicción la clave de la combatividad peculiar" del Ejército del país.

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Este anuncio llega poco después de que Pyongyang anunciara la eliminación de la referencia a la unificación con su vecino en la Constitución, "redefiniendo por primera vez el territorio norcoreano como un país separado de su antiguo adversario del sur, lo que representa una nueva política hostil hacia Seúl, capital del Estado al cual denominó a comienzos de año como el "país hostil número uno".