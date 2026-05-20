4-1. Independiente del Valle golea a Libertad y va a octavos junto a Rosario Central

Quito, 19 may (EFE).- Independiente del Valle goleó este martes por 4-1 al paraguayo Libertad, en Quito, y selló junto al argentino Rosario Central su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores a falta de una fecha para el cierre del grupo H.

Junior Sornoza, a los 38 minutos; el paraguayo Carlos González, a los 43; Justin Lerma, a los 64, y Djorkaeff Reasco, a los 90+4, anotaron los goles del conjunto ecuatoriano. Lorenzo Melgarejo descontó para Libertad al minuto 45.

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Con la victoria, el cuadro negriazul sumó 10 puntos y se ubicó en el segundo puesto del grupo, liderado por Rosario Central, con 13 unidades.

El venezolano Universidad Central quedó tercero, con 6 puntos, mientras que Libertad quedó en el último lugar, sin unidades.

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En la sexta y última jornada, Independiente del Valle y Rosario Central disputarán el liderato del grupo, mientras que Libertad y Universidad Central cerrarán su participación el próximo 27 de mayo en un duelo de trámite.

El equipo ecuatoriano abrió el marcador luego de que Sornoza aprovechara un rebote dentro del área y empujara el balón tras un remate previo de González que se había estrellado en el vertical derecho.

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González amplió la ventaja con un potente golpe de cabeza, luego de una asistencia de Sornoza desde el costado derecho. El delantero paraguayo alcanzó así su sexto gol en la presente edición del torneo.

Melgarejo, la figura del conjunto gumarelo, descontó con un remate a media altura tras recoger un rebote de la defensa local.

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Lerma marcó el tercero para Independiente con un colocado remate hacia el costado izquierdo que no pudo controlar el portero Ángel González.

Reasco, que había ingresado en reemplazo de Carlos González, sentenció la goleada en el tiempo añadido.

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- Ficha técnica:

4. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar (m.84, Jhegson Méndez), Emerson Pata (m.80, Matías Perelló), Justin Lerma (m.74, Ronald Briones), Junior Sornoza (m.80, Youri Ochoa); Aron Rodríguez y Carlos González (m.84, Djorkaeff Reasco).

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Entrenador: Joaquín Papa.

1. Libertad: Ángel González; Robert Rojas (m.46, Juan Bernal), Diego Viera, Néstor Giménez; Thiago Fernández (m.72, Hernesto Caballero), Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Federico Carrizo (m.65, Gustavo Aguilar), Alexis Fretes (m.65, Jorge Recalde); Marcelo Fernández (m.78, Rodrigo Villalba) y Lorenzo Melgarejo.

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Entrenador: Juan Samudio.

Goles: 1-0, m. 38: Junior Sornoza; 2-0, m.43: Carlos González; 2-1, m. 45: Lorenzo Melgarejo; 3-1, m.64: Justin Lerma y 4-1, m.90+4: Djorkaeff Reasco.

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Árbitro: Anderson Daronco, de Brasil, amonestó a Gustavo Aguilar.

Incidencias: partido de la quinta fecha del grupo H de Copa Libertadores disputado este martes en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle, de Quito. EFE

(foto)