La NFL llevará por primera vez en 2030 el Súper Bowl a Nashville

Chicago (EE.UU.), 19 may (EFE).- La NFL anunció este martes que el Súper Bowl de 2030 se disputará por primera vez en Nashville, en el nuevo Nissan Stadium, casa de los Tennessee Titans.

El anuncio se hizo en la Reunión de Primavera de la NFL en Orlando tras una revisión de la propuesta por parte del Comité de Participación de Aficionados y Grandes Eventos de la NFL y una votación de todos los propietarios, informó la liga de fútbol americano estadounidense.

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El Nuevo Nissan Stadium debería abrir sus puertas por primera vez en 2027.

Antes, el Súper Bowl se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles en 2027, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en 2028 y en el Allegiant Stadium de Las Vegas en 2029. EFE

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