Jonathan Andic, detenido por la muerte de su padre, Isak Andic, dueño de Mango

Impactante noticia de última hora. Después de meses de exhaustiva investigación sobre las causas que provocaron el fallecimiento del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco a aproximadamente 150 metros de altura mientras hacía senderismo junto a su hijo Jonathan Andic por las Cuevas del Salnitre en Collbató, Montserrat (Barcelona), los Mossos d'Esquadra han detenido al joven por la muerte de su padre.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado fuentes conocedoras de la investigación a Europa Press, la detención por el presunto homicidio se ha producido durante la mañana de este martes.

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Jonathan Andic, que era el único acompañante el día de la muerte de su padre, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), a donde será trasladado en las próximas horas para prestar declaración, aunque siempre ha mantenido su inocencia y ha sostenido que el dueño de Mango se cayó de manera accidental tras sufrir un tropiezo, y que él no pudo hacer nada para socorrerlo.