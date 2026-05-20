Un militar colombiano muere y otros seis resultan heridos en ataque con dron en el Cauca

Bogotá, 19 may (EFE).- Un subteniente del Ejército colombiano fue asesinado y seis soldados resultaron heridos este martes en un ataque con explosivos lanzados desde drones por presuntos integrantes del bloque Jaime Martínez, una disidencia de las antiguas FARC, en una zona rural del departamento del Cauca, informó la institución castrense.

El ataque fue perpetrado contra tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 14, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido No. 5, mientras hacían operaciones militares en la vereda Cañutico, del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, detalló el Ejército en un comunicado.

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Como consecuencia de la acción armada fue asesinado el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y seis soldados profesionales resultaron heridos, quienes recibieron atención inicial por parte de enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región.

Tras el ataque, las tropas recibieron apoyo aéreo y continúan desarrollando operaciones militares para "neutralizar esta amenaza y contrarrestar el accionar criminal" de la estructura Jaime Martínez, grupo armado que opera en varias zonas del suroeste colombiano, según el Ejército.

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En los últimos años, los grupos armados ilegales en Colombia han incrementado el uso de drones adaptados para lanzar explosivos contra la fuerza pública, una práctica que ha transformado la dinámica del conflicto armado, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia.

Las autoridades han advertido que estas aeronaves no tripuladas permiten a las organizaciones armadas atacar a distancia, dificultar la detección de los responsables y aumentar el riesgo para militares, policías y población civil en zonas rurales.

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El departamento del Cauca es uno de los principales escenarios del conflicto armado colombiano y allí operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales que se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas. EFE