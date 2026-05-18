Los Steelers renuevan un temporada más a Aaron Rodgers, de 42 años

Chicago (EE.UU.), 18 may (EFE).- Los Pittsburgh Steelers anunciaron este lunes la renovación del contrato del 'quarterback' Aaron Rodgers, de 42 años, por una temporada y una cantidad estimada en 25 millones de dólares.

Rodgers, que suma 66.274 yardas lanzadas, 527 'touchdowns' y cuatro premios MVP en sus 21 temporadas en la NFL, disputará de esta forma su segunda temporada en Pittsburgh.

PUBLICIDAD

El pasador californiano lanzó para 3.222 yardas, 24 'touchdowns' y solo siete interceptaciones en 2025, en el que fue capitán de los Steelers.

Rodgers llegó a Pittsburgh en 2025 como agente libre tras su deslucido paso por los New York Jets.

PUBLICIDAD