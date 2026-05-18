La Bolsa de Milán cae un 0,91 % lastrada por el efecto del pago de dividendos

Roma, 18 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,91 % hasta los 48.669,05 puntos, lastrada por el efecto del descuento de dividendos de numerosas grandes sociedades.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share disminuiyó un 0,87 % hasta los 51.266,90 enteros.

PUBLICIDAD

Durante la jornada cambiaron de manos 562,7 millones de acciones por un valor de unos 4.129 millones de euros (unos 4.811 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés se desmarcó del optimismo del resto de las plazas europeas, que consiguieron darse la vuelta y cerrar al alza animadas por Wall Street y la caída del precio del petróleo Brent tras conocerse que Estados Unidos sopesa suspender temporalmente las sanciones al crudo de Irán en plenas negociaciones de paz.

PUBLICIDAD

Los títulos que registraron mayores pérdidas fueron liderados por el fabricante de cables Prysmian, que cayó un 3,40 %, seguida de la cementera Buzzi (-2,15 %), el grupo automovilístico Stellantis (-1,10 %), la operadora de juegos de azar Lottomatica Group (-0,90 %) y la escudería de automóviles deportivos de lujo Ferrari (-0,86 %).

Por el contrario, las ganancias estuvieron encabezadas por la firma de gestión de activos Azimut, que subió un 4,33 %, seguida de la multinacional energética Eni (3,23 %), la red de pagos digitales Nexi (3,03 %), la casa de moda de lujo Brunello Cucinelli (2,52 %) y la empresa de servicios petroleros Saipem (2,41 %). EFE

PUBLICIDAD