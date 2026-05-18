Israel intercepta varias embarcaciones de una nueva flotilla a Gaza en la que viajan 46 españoles

La Marina israelí ha interceptado este lunes varias embarcaciones de una nueva flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y en la que viajan a bordo al menos 46 españoles, sin que por el momento esté claro cuántos barcos han sido ya abordados y cuántos de los activistas han sido apresados.

La Global Sumud Flotilla, una de las organizaciones que promueven esta iniciativa, había informado poco después de las 10.00 horas de que lanchas rápidas de la Marina israelí habían comenzado el abordaje de algunas de las embarcaciones de la flotilla, en la que también participan Coalición de la Flotilla de la Libertad y Asociación para la Libertad y la Solidaridad Mavi Marmara.

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Según han denunciado estas organizaciones, que han difundido en directo en YouTube el abordaje y compartido en redes sociales imágenes de los hechos, la intercepción de la flotilla, que partió el jueves pasado desde el puerto turco de Marmaris, se ha producido frente a las costas de Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

Un portavoz de Global Sumud Flotilla ha indicado a Europa Press que a bordo de la flotilla viajan al menos 46 españoles. Entre ellos figuran Tomás Morate Serna, capitán del barco 'Adalah'; el economista Santiago González Vallejo; la escaladora Neus Bella Ferre; y Óscar Gallego Cubillana, según ha informado la Flotilla de la Libertad, precisando que también han sido "atacados e interceptados" sus otros tres barcos --'Tenaz', 'Perseverance' y 'Lina Al Nabulsi'--.

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De acuerdo con esta organización, el Ejército israelí ha informado de que los participantes de la flotilla "serán trasladados a un gran buque de carga", al que ha calificado de "buque prisión", y trasladados hasta el puerto israelí de Ashdod. Por el momento, las autoridades israelíes no han informado sobre el número de detenidos ni de embarcaciones interceptadas.

NETANYAHU DESTACA LA "DISCRECIÓN" DE LA OPERACIÓN

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Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido el "trabajo excepcional" de la Marina interceptando unas embarcaciones cuyo objetivo, ha remarcado, es romper el aislamiento de "los terroristas de Hamás".

"Están haciendo un trabajo excepcional", ha transmitido Netanyahu al comandante de la Armada, el vicealmirante Eyal Harel, durante su visita este lunes junto a otros altos funcionarios israelíes al centro de mando en Kirya. "Lo están haciendo con gran éxito, y debo decir que también con discreción y, sin duda, con menos repercusión de la que esperaban nuestros enemigos", ha remarcado.

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"Mis más sinceras felicitaciones. Sigan adelante hasta el final. El agua se ve absolutamente maravillosa. Me encantaría estar allí con ustedes", le ha trasladado Netanyahu por radio al vicealmirante Harel.

El Gobierno de Israel había advertido horas antes a las 57 embarcaciones que forman esta nueva flotilla humanitaria --que puso rumbo a la Franja de Gaza este jueves desde el puerto turco de Marmaris-- de que diera la vuelta de inmediato y de que no toleraría "provocaciones" de este tipo.

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En un comunicado en redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha puesto en duda las intenciones de estas embarcaciones y ha asegurado que "el propósito de esta provocación es servir a Hamás", incidiendo en que "dos grupos turcos violentos" forman parte de esta nueva flotilla, el buque 'Mavi Marmara' y la ONG que se encarga de su gestión, la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH).

Esta última está considerada organización terrorista bajo la legislación israelí, tal y como se ha encargado de resaltar la cartera de Asuntos Exteriores, que ha acusado a la flotilla además de "obstaculizar el progreso en el plan de paz" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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"Esta flotilla es solo publicidad. La Franja de Gaza está inundada de ayuda. Solo desde octubre de 2025, más de 1,58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos han ingresado en Gaza", ha afirmado.

"Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza. Israel insta a todos los participantes en esta provocación a cambiar de rumbo y regresar de inmediato", ha conminado Exteriores.

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Las fuerzas israelíes detuvieron a finales de abril a 175 personas repartidas en una veintena de embarcaciones que viajaban hasta la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, en aguas internacionales frente a las costas de Grecia. Dos de los activistas, el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, fueron detenidos y trasladados a una prisión israelí, si bien fueron liberados más de una semana después y deportados.