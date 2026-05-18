España alerta contra los ataques a las misiones médicas y urge combatir la impunidad

Madrid, 18 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, condenó los ataques a las misiones médicas en cualquier contexto, que siguen aumentando, y urgió a luchar "contra la impunidad" de estos, para lo que ve imprescindible la rendición de cuentas.

Albares advirtió de esta situación durante la inauguración del acto 'La protección de la misión médica en el décimo aniversario de la resolución 2286' de la ONU, adoptada en 2016 y que por primera vez condenaba los ataques, actos de violencia y amenazas contra el personal sanitario y las instalaciones médicas en conflictos armados.

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Durante el acto, que tuvo lugar en la sede del ministerio, Albares reafirmó el compromiso de España con la defensa del derecho internacional humanitario y la protección del personal sanitario en conflictos armados y lamentó que diez años después de esta resolución, el compromiso de proteger la misión médica "sigue sin cumplirse".

A su juicio, es necesario reforzar "las buenas prácticas" para prevenir las agresiones, mejorar la protección de las misiones médicas y asegurar "el uso efectivo de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas".

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Albares avisó también de que "sin rendición de cuentas no habrá protección real de la misión médica" y subrayó la importancia de impulsar investigaciones rápidas, independientes y transparentes, así como de reforzar los mecanismos internacionales cuando los Estados no puedan "o no quieran actuar".

En este sentido, señaló que diez años después de que la ONU adoptara esta resolución, los ataques contra las misiones médicas se han incrementado: en 2025 la Coalición para la Protección de la Salud en Conflictos registró un incremento del 15 % respecto al año anterior.

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De hecho, la Organización Mundial de la Salud documentó 1.348 ataques contra instalaciones sanitarias, que provocaron la muerte de 1.981 personas, más del doble que en 2024.

En el acto participaron, entre otros, diplomáticos, representantes institucionales, organizaciones no gubernamentales, expertos en derecho internacional humanitario y académicos.

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Paralelamente, hoy Médicos Sin Fronteras (MSF) entregó 30.000 firmas al ministerio para promover que se garantice la atención médica de la población civil en los conflictos armados y desplegaron una franja de tela roja con la leyenda '30.000 firmas', formada por los nombres de las personas y el resto de las organizaciones que apoyan la petición de MSF. EFE