El Rey sancionará mañana la reforma de la Constitución que otorga a Formentera un senador propio

El Rey Felipe VI sancionará este martes en el Palacio de la Zarzuela la reforma del artículo 69.3 de la Constitución Española que permite a la isla de Formentera disponer de un senador propio y desvincularse así del 'tándem' electoral que conformaba con Ibiza.

El jefe del Estado autorizará con su firma la entrada en vigor del nuevo texto en un acto cuya celebración está prevista a las 9.30 horas de este martes, según ha informado la Casa del Rey.

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El pasado 22 de abril, el Pleno del Senado aprobó de manera definitiva la reforma del artículo 69.3 de la Constitución que modificaba el artículo 69.3 para que la isla de Formentera disponga de un senador propio.

La propuesta surgió del Parlamento balear y se llevó a cabo por la vía exprés, aunque sí que se introdujo un pequeño matiz en su tramitación en el Congreso para que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso la Cámara de Baleares.

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En concreto, el nuevo apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluye a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También se incluye una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera "quedará demorada" hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

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En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que "queden reconocidas" de manera efectiva en el Senado "las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva".

Asimismo, pone de manifiesto el protagonismo de las islas para que una decisión como esa "se considere una buena reforma constitucional", sentida "como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España".

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