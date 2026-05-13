El reparto de la saga 'Scary Movie' saca una sonrisa a los mexicanos con una nueva entrega

Ciudad de México, 12 may (EFE).- Los hermanos Marlon y Shawn Wayans y la actriz Anna Faris visitaron este martes México para presentar el regreso de 'Scary Movie', la saga satírica que tras 13 años sin una nueva entrega vuelve a las salas de cine del país para reírse un poco de las películas de horror más recientes, como las oscarizadas 'Sinners' y 'Weapons', en un nuevo esfuerzo por sacar una sonrisa a su público latinoamericano.

"Con todo lo que pasamos en la pandemia, y lo que está sucediendo actualmente en el mundo, queremos que se lleven a su familia a ver la película y que se relajen", expresaron los hermanos Wayans en un evento con aficionados en un centro comercial de la Ciudad de México.

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Después de bromear con la cantidad de palabrotas que habían aprendido en español y dar varios autógrafos, el reparto se puso serio y antes de presentar un primer adelanto de la que será la sexta película de la franquicia, reconocieron sentirse muy identificados con el público latinoamericano.

"Crecimos en un barrio latino en Nueva York, con puertorriqueños, dominicanos (...) después nos mudamos a California y conocimos a muchos mexicanos. Los latinos se ríen de cosas muy fuertes, de su familia y de ellos mismos. Ellos son como nosotros, la gente negra, que nos tenemos que reír porque sino nos echaríamos a llorar", explicó Marlon sobre las coincidencias sociales de los dos grupos étnicos.

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Regreso de Anna Faris

La estadounidense Anna Faris tuvo que rechazar participar en 'Scary Movie 5' (2013), la anterior cinta de la saga, debido a que en aquel entonces se encontraba en medio de un embarazo, una exclusión voluntaria que le produjo mucha tristeza y la hizo pensar que no volvería a esta "saga tan amada", hasta que volvió a recibir la llamada de los Wayans.

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"Cuando me dijeron que se iba a relanzar esta franquicia pensé que era fantástico (...) lloré cuando me lo dijeron, no he parado de llorar. Hacía 20 años que no los veía y participaba, y la gente en la calle me seguían diciendo cuánto amaban la saga”, desarrolló Faris sobre su vuelta.

La primera cinta de 'Scary Movie' (2000) significó los primeros pasos para muchas actrices como Faris, especialmente para Regina Hall, que tras obtener su debut en el cine con un personaje protagonista como Brenda Meeks, ha llegado a realizar películas con directores como el recién ganador del Óscar, Paul Thomas Anderson.

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"No podíamos haberlo hecho sin Anna y Regina, nos sentíamos en la necesidad de traeros todas nuestras bromas y personajes", puntualizó Marlon.

Risas todavía frescas

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Tras haber firmado los guiones de las dos primeras películas, los Wayans vuelven al control del texto para entregar una nueva versión que remonte el bajo éxito de la última película, la menos exitosa de la franquicia con solo 78 millones de dólares de recaudación, un fenómeno que numerosos aficionados vincularon a un posible agotamiento de la saga que Marlon niega.

“La comedia no ha cambiado, una buena broma sigue siendo una broma, eso no ha variado en estos 30 años. Todo lo que hemos hecho en nuestro trabajo lo hemos llevado con la misma consistencia en la manera que contamos nuestros chistes y estamos listos para reírnos y haceros reír otra vez”, zanjó el también productor del metraje.

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Por el momento, el próximo largometraje de 'Scary Movie' se estrena el 4 de junio en las salas de cine de todo el mundo, a la espera de ver si los hermanos Wayans y Faris aún tienen la magia seguir haciendo reír a sus vecinos latinoamericanos. EFE

(foto)

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