El barril de crudo brent retoma la senda alcista, sube un 0,07 %, y ronda los 108 dólares

Madrid, 13 may (EFE).- El precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, para entrega en julio, que registraba a primera hora de la mañana una caída del 1,3 % y cotizaba a 106 dólares, ya sube el 0,07 % y se acerca a los 108 dólares.

De este modo, el brent recupera la tendencia alcista que ya registró ayer cuando subió el 3,42 % tras considerar el presidente de EE.UU., Donald Trump, inaceptable la última respuesta de Irán a su propuesta de paz y tras afirmar que el alto el fuego con este país se encuentra en "estado de soporte vital".

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Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también sube el 0,15 %, y el barril cotiza a 102,23 dólares.

Mientras el gas natural TTF mantiene las caídas, qeu son del 0,59 %, y el megavatio/hora se encuentra en 46,46 euros.

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Hoy se ha conocido que la producción de petróleo de la OPEP arrastrada por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, continuó cayendo hasta mediar en abril los 18,98 millones de barriles diarios (mbd), casi un 34 % menos que el bombeo del mes de febrero.

Mientras, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha rebajado su previsión de demanda mundial de petróleo para este año a 104 millones de barriles diarios (mbd), 1,3 mbd menos que su anterior proyección, debido al impacto económico de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz.

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Todo ello en la víspera de la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS que comienza mañana jueves en Nueva Delhi, y que será el primer encuentro de alto nivel del bloque desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, en medio de crecientes tensiones entre algunos de sus miembros por el conflicto en Oriente Medio.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizazo este miércoles en Pekín a las 19.50 hora local (11.50 GMT) para iniciar una visita de Estado a China que se celebrará hasta este viernes, y que es la segunda al país asiático tras la realizada en 2017 durante su primer mandato.

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