Solari afirma que el regreso del venezolano Salomón Rondón potenciará a Pachuca

Pachuca (México), 7 may (EFE).- El argentino Esteban Solari, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, aseveró este jueves que el regreso del venezolano Salomón Rondón a la alineación potenciará a su equipo para vencer al Toluca en la fase final del Clausura.

"Salomón es un faro para nosotros. Es nuestra luz en cada entrenamiento por la manera en que se entrega, por su profesionalismo. Nos hará muy bien tenerlo de vuelta porque nos hace mejores", aseguró el técnico.

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Solari se refirió a que para el partido de vuelta de cuartos de final ante el campeón Toluca, los Tuzos podrán contar con Rondón, quien no jugó el partido de ida del domingo anterior, que Pachuca ganó 0-1, por estar suspendido.

"Salomón es alguien muy importante para el equipo y ahora tenemos la posibilidad de usarlo y no lo vamos a desaprovechar", subrayó el timonel.

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Salomón Rondón, veterano de 36 años, es una pieza fundamental en el Pachuca desde que llegó al equipo en el Clausura 2024.

Desde entonces, el venezolano ha sido titular en 52 de los 64 partidos que ha disputado y ha convertido 27 goles.

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El estratega puntualizó la importancia de encarar el juego del próximo domingo ante los 'Diablos Rojos' con el atrevimiento que los caracterizó a lo largo de la fase regular que terminaron en el cuarto lugar, por encima del Toluca, quinto, lo que les permitirá cerrar esta eliminatoria en casa.

"Carácter, personalidad y valentía, para enfrentarse a Toluca hace falta eso. Ellos no van a especular, pero nosotros no vamos a salir a defender nuestra ventaja. Es la única forma que tenemos para salir a ganar. Tenemos que dar un gran partido, porque si no la vamos a pasar mal", explicó.

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Solari elogió a los 'Diablos', que además de obtener su tercer título consecutivo en la liga, el miércoles pasado consiguieron avanzar a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Toluca ya demostró y confirmó con el pase a la final de la Concacaf, lo buen equipo que es. Es un conjunto con una idea muy clara de juego. Tienen mucho tiempo el balón, su fortaleza son las rotaciones que encuentra en sus jugadores, es fuerte en pelota parada y defiende muy bien, por eso es el bicampeón", concluyó. EFE

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