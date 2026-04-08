Tyson Fury quiere combatir contra Anthony Joshua "antes de que acabe el año"

El boxeador Tyson Fury quiere enfrentarse a su compatriota Anthony Joshua en su siguiente combate, tras el enfrentamiento de este sábado contra el ruso Arslanbek Makhmudov, para garantizar que su esperado duelo entre británicos se celebre por fin "antes de que acabe el año".

Fury se enfrentará a Makhmudov, conocido por luchar contra osos, en el Tottenham Hotspur Stadium londinense, tras salir de su retiro por quinta vez, en lo que será su primera aparición desde diciembre de 2024. Su gran prioridad, con 37 años, es acordar una pelea con Joshua, sabiendo de los constantes fracasos en sus anteriores intentos por zanjar esa rivalidad.

La posibilidad de que se enfrentasen durante este 2026 quedó en el aire cuando Joshua se vio involucrado el pasado diciembre en un fatal accidente de coche en Nigeria; no en vano, ahí fallecieron Sina Ghami y Latif Ayodele, amigos íntimos suyos y miembros también de su equipo.

Sin embargo, desde entonces ha reanudado los entrenamientos y estuvo en primera fila el pasado 4 de abril en Londres para ver la victoria por decisión dividida de Deontay Wilder contra Dereck Chisora. Ahora se habla de Wilder como próximo rival de Joshua, pero Fury avisa de que la historia demuestra que deben enfrentarse pronto para espantar más contratiempos.

"Se suponía que este combate iba a celebrarse muchas veces en los últimos 10 años, pero entonces alguien ha tenido un combate más entre medias y alguien ha acabado noqueado o lesionado", subrayó Fury en unas declaraciones recogidas por la agencia dpa. "Creo que deberíamos celebrar este combate lo antes posible por si ocurre algo entretanto", añadió.

"El problema es que en el boxeo de peso pesado cualquier cosa puede salir mal, no hay combates fáciles. Y si te noquean, se acabó; se acabó. Quiero que sea mi próximo combate y estoy seguro de que A.J. piensa lo mismo", indicó. "Olvídate de Wilder, ese hombre es una sombra de lo que era. Olvídate de todos los demás. Déjame pasar el sábado y luego haremos la pelea antes de que acabe el año", apostilló Fury al respecto.

"Llevo más tiempo fuera del 'ring' que él, 16 meses fuera del 'ring'. Hagámoslo, bailemos", recalcó. Luego, reflexionando sobre la posibilidad de que Joshua asista este sábado a su cita con Makhmudov, él se mostro ambiguo: "Si el hombre viene, me parece bien. Si no viene, lo entiendo".

"En la vida, todo el mundo hace lo que tiene que hacer por sí mismo. No lo hacen por los demás, lo hacen por ellos mismos, especialmente en los negocios", afirmó Fury. Tampoco se sabe si el padre de Fury, John, estará en el Tottenham Hotspur Stadium, ya que ambos han dejado de hablarse.

El mes pasado, Fury padre instó a su hijo a retirarse, insistiendo en que "ya ha pasado su mejor momento" y que "no tiene fuerzas en las piernas" como consecuencia de su trilogía de combates contra Wilder. Ante eso, Fury hijo respondió: "No me importa si está allí. Tengo asuntos que atender y quién esté entre el público no me importa en absoluto".

"No sé qué ha pasado, pero tiene derecho a su opinión y estoy seguro de que la cambiará un millón de veces una y otra vez", señaló. "La verdad es que no le he prestado ninguna atención porque me lo tomo con cautela, ya que podría haber estado enfadado, un poco decaído o deprimido. No sé por lo que estaba pasando, da igual", concluyó Fury hijo con desdén.