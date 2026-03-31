Expertos aconsejan evitar alimentos ultraprocesados y grasas saturadas para proteger la salud cardiovascular

El comité de redacción liderado por Alice H. Lichtenstein señala que las enfermedades cardiovasculares pueden originarse en la infancia y que factores presentes incluso antes del nacimiento influyen en el riesgo para los niños al crecer. Este hallazgo refuerza la necesidad de implementar hábitos saludables en la dieta desde edades tempranas y que los adultos actúen como referentes. Bajo este contexto se difundieron las nuevas directrices de la Asociación Americana del Corazón (AHA), orientadas a promover patrones de alimentación beneficiosos para la salud cardiovascular.

De acuerdo con la información compartida por la AHA, recogida por expertos y transmitida por diversas plataformas de noticias, la actualización incluye nueve recomendaciones que buscan facilitar la adopción de una dieta adecuada durante toda la vida, independientemente del entorno donde se consuman los alimentos, ya sea en el hogar, instituciones educativas, lugares de trabajo o espacios sociales. El enfoque principal reside en fomentar el avance progresivo hacia mejores elecciones alimenticias, sin exigir perfección ni uniformidad en la aplicación de las pautas.

Según publicó la Asociación, la primera recomendación se centra en ajustar la cantidad de alimento ingerido al nivel de actividad física personal. Esto pretende equilibrar la ingesta calórica y contribuir al mantenimiento de un peso corporal saludable. Los especialistas hacen hincapié en la necesidad de contemplar tanto la calidad como la cantidad de los alimentos consumidos.

Otra de las sugerencias establece la inclusión abundante de frutas y verduras variadas en la dieta diaria. La AHA aclara que tanto las presentaciones frescas, como las enlatadas o congeladas, pueden ofrecer beneficios nutricionales y resultar opciones accesibles y asequibles. El medio que distribuyó la guía destaca que la recomendación busca facilitar la integración de estos alimentos en diversos contextos económicos.

Sobre los cereales, la AHA aconseja priorizar productos elaborados a base de granos integrales, entre los que se incluyen pan y arroz integral, en lugar de alternativas refinadas como el pan o arroz blanco. Esta elección responde al mayor valor nutricional y el aporte de fibra de los productos integrales.

En cuanto a las fuentes de proteína, los expertos de la Asociación señalaron la conveniencia de optar por legumbres y frutos secos antes que carnes. Dentro de este grupo, consideran favorable incorporar pescado y mariscos en la alimentación semanal, y prefieren productos lácteos bajos en grasa o sin grasa cuando corresponde. Respecto a la carne roja, la orientación consiste en elegir solo cortes magros, evitar los alimentos procesados derivados de la carne y prestar atención al tamaño de las porciones.

Una directriz relevante incide en la sustitución de grasas saturadas por insaturadas saludables. El documento menciona como alternativas las grasas presentes en frutos secos, semillas, aguacates y aceites vegetales no tropicales, lo que busca reducir los riesgos asociados a las grasas perjudiciales para el corazón.

El medio también consignó que la AHA recomienda priorizar alimentos mínimamente procesados y limitar el consumo de productos ultraprocesados. En línea con esto, los especialistas advierten sobre la necesidad de minimizar la ingesta tanto de bebidas como de comidas con azúcares añadidos. El consumo de sodio también debe mantenerse en niveles bajos, para lo cual se sugieren sustitutos naturales como hierbas, especias y limón en reemplazo de la sal al cocinar.

La publicación alerta sobre los peligros potenciales vinculados al alcohol, principalmente el incremento del riesgo de hipertensión y otras complicaciones para la salud. Por este motivo, la Asociación orienta a quienes no han iniciado su consumo a mantener esa decisión y insta a quienes ya ingieren alcohol a limitar su uso.

Según detalló la AHA, las nuevas guías no buscan imponer patrones estrictos ni inflexibles, sino que pretenden entregar herramientas flexibles que permitan a la población adaptar las recomendaciones a sus particularidades. Este objetivo incluye permitir la personalización del patrón alimentario conforme a preferencias individuales, consideraciones religiosas o étnicas, necesidades específicas, presupuesto disponible y distintas etapas de la vida.

La presidenta voluntaria del comité de redacción, Alice H. Lichtenstein, ha remarcado que el progreso diario en las elecciones alimenticias genera beneficios notorios a largo plazo. "Cada vez que eliges una alternativa más saludable, das un paso hacia una vida más sana", señaló Lichtenstein, citada por las plataformas que difundieron la actualización.

Estas recomendaciones se suman al consenso internacional sobre la importancia de reducir la exposición a alimentos ultraprocesados y grasas saturadas, considerados factores de riesgo para patologías cardiovasculares. Informó la AHA que el patrón propuesto no sólo está diseñado para el entorno familiar, sino que debe integrarse en distintos ámbitos comunitarios, institucionales y laborales.

El documento concluye con la reiteración del papel activo que pueden desempeñar tanto individuos como familias en la formación de hábitos saludables desde edades tempranas, destacando la influencia de los ejemplos y las decisiones cotidianas para la prevención de enfermedades cardiovasculares en etapas posteriores de la vida.