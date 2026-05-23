Ucrania teme una posible ofensiva desde Bielorrusia mientras Rusia se estanca en el frente

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 23 may (EFE).- Kiev considera que la amenaza de una nueva ofensiva desde el territorio de Bielorrusia nunca fue tan grande como ahora desde la retirada de las fuerzas invasoras del norte de Ucrania en la primavera de 2022, ya que Rusia podría estar tratando de desviar a las fuerzas ucranianas del frente, donde el Ejército agresor encuentra un número creciente de dificultades.

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Ucrania ha recuperado 590 kilómetros cuadrados de su territorio desde principios de año, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que hace que su posición sea "más fuerte que en años anteriores" y que la tendencia general, según el jefe de Estado, sea "desfavorable" para Rusia.

Según los analistas militares, los avances de Rusia se han estancado en sus niveles más bajos de los últimos tres años.

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Si bien Rusia mantiene alta la presión sobre Donetsk y Zaporiyia, y apuesta por la ofensiva de verano para revitalizar sus avances en el este y el sur, crecen los ataques con drones de Ucrania, tanto dentro del territorio ruso como contra la logística del frente.

En este contexto, Rusia podría intentar lanzar una nueva operación desde el norte para recuperar la iniciativa y aumentar la presión sobre Ucrania, atacando las regiones de Kiev y Chernígov desde el territorio de Bielorrusia.

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La gravedad de la amenaza ha quedado patente con la visita de Zelenski -quien se ha referido a los riesgos en varias ocasiones esta semana- a las zonas cercanas a la frontera con Bielorrusia, de casi 1.000 km de longitud, que incluye las regiones de Volin, Rivne y Zhitómir.

Ucrania colabora actualmente con sus socios extranjeros para "neutralizar y minimizar estas amenazas procedentes del lado bielorruso" y reivindica su derecho a responder con acciones recíprocas a Bielorrusia, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga.

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El comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, también señaló que cree que la posibilidad de tales operaciones "es real".

"Sabemos que el Estado Mayor ruso está calculando y planificando activamente operaciones ofensivas desde el norte", declaró el martes.

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El exdiputado y comandante de la unidad de drones ucraniana, Igor Lutsenko, también señaló que él piensa que Rusia se encamina hacia algún tipo de escalada.

"Definitivamente no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo no pasa nada en el frente, mientras sus refinerías de petróleo arden y los barcos se esconden en el mar Negro", declaró a la agencia de noticias ucraniana Unian.

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En la actualidad, ni Rusia ni Bielorrusia mantienen un gran contingente de fuerzas al norte de la frontera con Ucrania, coinciden en señalar analistas militares ucranianos como Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa.

Bielorrusia, en particular, sólo podría desplegar unos 14.000 soldados listos para el combate, una cifra muy inferior a la necesaria para suponer una amenaza seria, según Kovalenko.

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Para él, es más probable que se produzcan operaciones híbridas o incursiones limitadas que una ofensiva a gran escala.

Las operaciones rusas podrían consistir en intentos de tomar algunas de las más de cien aldeas situadas a entre uno y tres kilómetros de la frontera entre ambos países, con objetivos territoriales limitados.

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Sin embargo, cualquier acción de este tipo obligaría a Kiev a reaccionar y a desviar valiosas fuerzas del frente principal, lo que dificultaría contener la presión de Rusia en esa zona.

A diferencia de la ofensiva terrestre de 2022, que se vio obstaculizada por una logística deficiente y una fuerte resistencia ucraniana, cualquier nueva operación desde Bielorrusia podría centrarse en ampliar los ataques con drones hacia Kiev, lo que podría hacer que la vida en la capital ucraniana fuera mucho más peligrosa, advirtió Lutsenko.

Muchos bielorrusos se oponen a la creciente implicación de su país en el conflicto, que ya incluye la participación en la industria militar rusa y una asistencia técnica limitada para los ataques con drones contra Ucrania.

Sin embargo, mientras Oleksandr Lukashenko siga en el poder en Bielorrusia, el país continuará con su "perdida de la soberanía" que le queda y supondrá un peligro para Ucrania y resto de vecinos, dijo a EFE Aliaksei Frantskevich, responsable de una asociación de la oposición bielorrusa en Ucrania.

"Las recientes maniobras con armas nucleares rusas desplegadas en territorio bielorruso ponen de manifiesto hasta qué punto Rusia, de facto, ha absorbido a Bielorrusia bajo su control", señaló también el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, en relación con las maniobras de tres días que concluyeron el viernes. EFE