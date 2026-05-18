Agenda informativa multisoporte América para el lunes 18 de mayo de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo contra los medios de comunicación y contra la oposición demócrata, a los que acusó de haberse vuelto "locos" con la guerra de Irán.

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- Organizaciones migratorias y ambientales celebran el próximo cierre de 'Alligator Alcatraz', pero advierten de que el centro de detención al oeste de Miami, emblema de la política migratoria de Donald Trump, ha hecho un "daño irreparable", por lo que insistirán con sus demandas contra Florida y el Gobierno de EE.UU. (foto) (video)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró la demanda que interpuso contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a medios de comunicación de sus declaraciones de impuestos.

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- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fueron investigados o encausados durante el Gobierno anterior de Joe Biden.

- El juez del caso estatal contra Luigi Mangione, acusado de asesinato en primer grado en el caso del director ejecutivo de UnitedHealthcare, debe decidir qué pruebas podrán usarse en el juicio. (foto) (video)

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- Christie's subasta parte de la colección del magnate editorial SI Newhouse, incluyendo un cuadro de Jason Pollock y un busto de Constantin Brancusi valorados cada uno en 100 millones de dólares. (foto) (video)

- El jurado del juicio contra OpenAI en California arranca a analizar lo grueso de los argumentos presentados en la batalla legal entablada por Elon Musk.

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- Previa de la conferencia anual de desarrolladores Google I/O, el gran escaparate del gigante tecnológico.

- El progresista Randy Villegas avanza su campaña, apoyado por una “base genuina”, para ganar las primarias para el Congreso de EE.UU. por un distrito de California en poder de los republicanos. (foto)e armas.

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MÉXICO

- La presidenta, Claudia Sheinbaum, comenta en conferencia de prensa las recientes entregas en EE.UU. de dos altos cargos del estado de Sinaloa acusados por Washington de lazos con el narcotráfico. (foto) (video)

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- Entrevista con Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez y Jack Huston, reparto de la nueva serie Spider- Noir, la nueva aventura del universo del 'Hombre Araña' que llega al streaming con Nicolas Cage como protagonista. (foto)

CUBA

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- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó que su país tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse" después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán. (foto) (video)

VENEZUELA

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- Venezuela exigió a Trinidad y Tobago información sobre un reciente derrame de hidrocarburos que, insistió, proviene del país insular, así como una indemnización por sus consecuencias en aguas, costas, ecosistemas y comunidades pesqueras venezolanas.

- Amnistía Internacional celebra una jornada de derechos humanos con ponencias sobre la situación de la libertad de expresión, la libertad personal, la seguridad jurídica, la migración y el derecho a una vida digna. (foto) (video)

- Carmen Navas se ha convertido en el símbolo del dolor de los familiares de los presos políticos en Venezuela tras fallecer este domingo días después de que las autoridades confirmaran la muerte de su hijo Víctor Quero, ocurrida diez meses atrás bajo custodia del Estado y de la que no tuvo noticia pese a sus múltiples pedidos de información. (foto)(video)

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa. (video)

PERÚ

- El colectivo IPAE Acción Empresarial anticipa los detalles del Diálogo Electoral que los candidatos que compiten en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales mantendrán con jóvenes universitarios el 27 de mayo.

-El ultraderechista Rafael López Aliaga vuelve a liderar una protesta contra los organismos electorales de Perú tras haber sido proclamados los resultados de las elecciones presidenciales que lo dejan fuera de la segunda vuelta por apenas 21.210 votos. (foto) (video)

- La misión de observación electoral de la UE inicia el despliegue de sus observadores de largo plazo para la segunda vuelta, que llegarán a todas las regiones del país. (foto) (video)

- La exposición 'El Museo del Prado' en Lima se inaugura en la capital de Perú con una serie de réplicas a tamaño real y al aire libre de las pinturas más emblemáticas que se exhiben en este museo español. (foto) (video)

ECUADOR

- Termina un toque de queda nocturno aplicado en nueve provincias y cuatro municipios para combatir al crimen. (foto) (video)

- Pacientes con enfermedades catastróficas llegan a Quito desde la amazónica provincia de Ecuador para denunciar que el Gobierno de Ecuador lleva ocho meses sin pagar los tratamientos de cáncer y diálisis para alrededor de 200 pacientes, una situación generalizada también en el resto del país. (foto) (video)

ARGENTINA

- La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más realizará una acción con motivo del inicio del juicio por el triple lesbicidio perpetrado en mayo de 2024 en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. (foto) (video)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- El Ministerio de Economía de Argentina difunde los datos del resultado fiscal de las cuentas públicas en abril.

COLOMBIA

- La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia se libra cada vez más en las redes sociales con contenidos generados con IA en los que el humor y la parodia reemplazan formatos tradicionales para divulgar propuestas políticas y captar la atención de los electores. (foto) (video)

- El Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, ordenó a sus integrantes abstenerse de participar en política o expresar apoyo a candidatos de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

URUGUAY

- Los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueron asesinados el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires junto a los exmilitantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en uno de los crímenes más emblemáticos del Plan Cóndor y de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.(foto) (video)

BRASIL

- La crisis climática se manifestó con intensidad en Latinoamérica en 2025, con episodios de calor extremo "sin precedentes", temperaturas por encima de la media, reducción de los glaciares andinos y un aumento de los niveles del mar más rápido que la media mundial en algunas zonas de la región. (foto) (video) (infografía)

- Previa del foro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', que abre sus puertas este martes en Brasilia como un espacio de diálogo a los jóvenes latinoamericanos para debatir sobre el estado actual de la democracia y los desafíos de la gobernanza del mañana. (foto)

- El Banco Central brasileño divulga la variación en marzo del Índice de Actividad Económica, el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB.

PARAGUAY

- El Ministerio de Justicia convoca a una conferencia de prensa para informar sobre los resultados del operativo 'Umbral 2.5', que trasladó a decenas de reclusas al Complejo Penitenciario para Mujeres de la ciudad de Emboscada. (foto)

CHILE

- El Banco Central publica el Producto Interior Bruto (PIB) del primer trimestre del año.

REPÚBLICA DOMINICANA

- Encuentro informativo de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Julia Carmen Sánchez, para hablar sobre la misión internacional en Haití.

PANAMÁ

- Panamá acoge esta semana el festival literario Centroamérica Cuenta, que contará con la presencia de escritores latinoamericanos como Junot Díaz, Emiliano Monge, Javier Zamora o Pedro Mairal, entre otros.

EL SALVADOR

- La abogada salvadoreña Ruth López, detenida desde el 18 mayo de 2025 y crítica del Gobierno de Nayib Bukele, cumple este lunes un año "secuestrada" por el Estado salvadoreño, según denuncia su familia.

BOLIVIA

- Afines al exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) que marcharon desde el altiplano convergen en La Paz con sindicatos campesinos que bloquean carreteras hace 13 días en la zona andina para insistir en su pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. (foto) (video)

DEPORTES

Brasil.- El técnico de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, anuncia la lista de los 26 convocados para el Mundial 2026. (foto) (video)

Bolivia.- Previa del partido entre el Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño, en la quinta jornada del grupo G de la Copa Libertadores.

Ecuador.- Previa del partido de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, entre el Independiente del Valle ecuatoriano y el Libertad paraguayo.

Ecuador.- Previa del partido de la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana entre el Deportivo Cuenca ecuatoriano y el Recoleta chileno.

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Boca Juniors y el brasileño Cruzeiro por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Rosario Central y el venezolano Universidad Central por la quinta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

Uruguay.- El encuentro Deportivo Maldonado-Danubio cierra la primera fecha del Torneo Intermedio de la Liga Uruguaya de fútbol.

Colombia.- Previa del partido de la quinta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores entre el colombiano Independiente Santa Fe y el argentino Platense. EFE

mesaamerica@efe.com

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