Asociación marroquí amenaza con recurrir a la justicia por capturas de perros callejeros

Rabat, 18 may (EFE).- La asociación Sociedad Protectora de los Animales de Marruecos (SPA) amenazó con recurrir a la justicia ante presuntos abusos en la captura de perros callejeros por parte de agentes de una empresa pública local en Casablanca.

La organización denuncia lo que califica de hechos de "extrema gravedad" relacionados con las operaciones de captura, transporte y retención de perros callejeros, incluidos aquellos que se encontraban en propiedades privadas.

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En una carta dirigida a la empresa pública local Casa Baia, publicada en su cuenta de Facebook, la SPA afirma haber recibido en los últimos meses "decenas" de testimonios que informan de capturas "brutales y violentas" de estos animales.

La misma fuente denuncia también las dificultades que enfrentan los propietarios de perros capturados para recuperarlos, al tiempo que critica que algunos de los animales recuperados vuelven "en un estado sanitario extremadamente grave", afectados por enfermedades y con signos de deshidratación severa.

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"Nos gustaría llamar su atención sobre las consecuencias humanas, sociales e internacionales particularmente preocupantes de estas prácticas", se lee en la carta.

La asociación exigió a la empresa respuestas sobre los métodos de captura, el transporte de animales, las condiciones de detención, el acceso a agua y alimentos, seguimiento sanitario así como la identificación de los perros capturados.

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"SPA requiere formalmente que tomará todas las medidas necesarias para prevenir la repetición de tales hechos. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la sociedad se reserva el derecho de emprender cualquier acción útil ante las autoridades administrativas, judiciales e instituciones nacionales e internacionales competentes", afirmó.

Marruecos enfrenta desde el año pasado denuncias de asociaciones animalistas que denuncian la eliminación de unos 3 millones de perros callejeros -en vísperas de la Copa de África disputada en diciembre y ante el Mundial 2030, que organiza conjuntamente con España y Portugal-, entre ellas la Fundación Brigitte Bardot y el cantante francés David Hallyday, quien, en colaboración con el grupo de defensa de animales PETA, dirigió en 2025 una carta a la FIFA para pedir su intervención.

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En julio pasado, el ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, rechazó estas denuncias y dijo que forman parte de una "campaña mediática sistemática" contra su país, que difunde datos erróneos y no refleja los esfuerzos nacionales en la materia.

En 2019, el país aprobó un programa nacional de control de animales callejeros que incluye el enfoque TNVR (captura, esterilización, vacunación y liberación) en sustitución de las campañas de eliminación masiva de estos animales, aunque su aplicación no se ha completado.

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En julio pasado, el Gobierno marroquí aprobó un proyecto de ley sobre protección de animales callejeros y prevención contra los riesgos que pueden representar, que está actualmente en trámite parlamentario. EFE