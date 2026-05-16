Trump avisa que Irán "lo pasará muy mal" si no hay acuerdo y "más vale" que Teherán culmine las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado a las autoridades iraníes que "lo van a pasar muy mal" si fructifican de una vez las conversaciones bilaterales mediadas por Pakistán en medio de un delicado alto el fuego.

Trump, que el pasado fin de semana rechazó la última contrapropuesta iraní, ha reconocido en entrevista con la cadena francesa BFM TV que ahora mismo la situación es una incógnita.

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"No tengo ni idea de si van a firmar", ha indicado el presidente de Estados Unidos. "Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo", ha amenazado el mandatario durante la entrevista.

En lo que se refiere a los últimos acontecimientos, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha llegado este sábado a la capital iraní, Teherán, en una visita no anunciada de particular interés dado que su país es el principal mediador internacional entre Irán y Estados Unidos para resolver el conflicto armado que estalló el 28 de febrero y que ahora se encuentra bajo un delicado alto el fuego, y con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado.

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El Gobierno de Irán aseguró este viernes que "aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente" con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildara de "inaceptable" la última propuesta presentada por Teherán.

"No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de India, Nueva Delhi.

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