Agencias

Alex Márquez sufre una "fractura marginal la vértebra C7 y de la clavícula derecha"

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que fue trasladado al Hospital General Universitario de San Cugat (Barcelona) tras un accidente durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, sufre una "fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha", según confirmó su equipo, el Gresini Racing.

"Alex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", indicó el equipo en una escueta nota en redes sociales.

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