Infografías del lunes 18 de mayo de 2026

HANTAVIRUS CRUCERO - El crucero neerlandés MV Hondius llegó este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección tras el brote de hantavirus ocurrido a bordo, una vez que desembarque el resto de la tripulación, que será sometida a pruebas y a una cuarentena en Países Bajos.

AMNISTÍA PENA DE MUERTE - Las ejecuciones alcanzaron en 2025 su cifra más alta de los últimos años, con registros en al menos 16 países y un fuerte repunte en Estados Unidos, donde las autoridades realizaron 47 ejecuciones, la mayor cantidad desde 2009, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.

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LATINOAMÉRICA CLIMA - Latinoamérica y el Caribe vivió en 2025 uno de los años más cálidos de su historia reciente, marcado por episodios de calor extremo, sequías prolongadas y lluvias intensas, mientras la temperatura media regional se situó 0,40 °C por encima del promedio registrado entre 1991 y 2020, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

RD CONGO ÉBOLA - Un nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) deja 88 muertos.

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BALONCESTO NBA - El canadiense Shai Gilgeous-Alexander fue elegido por segundo año consecutivo como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA tras liderar una destacada temporada con Oklahoma City Thunder, superando en la votación al serbio Nikola Jokić y al francés Victor Wembanyama.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - A 23 días del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, Ciudad de México se perfila para convertirse en la ciudad con más partidos disputados en la historia del torneo, al sumar cinco encuentros más y superar a Rayán, una de las principales sedes del Mundial de Catar 2022.

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BALONCESTO NBA - Así van los playoff de la NBA. EFE

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