La Cámara baja de EE.UU. avanza en sanciones a Rusia y nuevo paquete de ayuda a Ucrania

Washington, 3 jun (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el avance de un proyecto de ley que endurece las sanciones contra Rusia y contempla un nuevo paquete de ayuda militar y financiera para Ucrania.

La iniciativa salió adelante pese a la oposición de la cúpula republicana, con 218 votos a favor y 204 en contra.

El proyecto de ley, que había permanecido bloqueado durante meses por la dirección del Partido Republicano, busca aumentar la presión sobre el sector energético ruso, especialmente el petróleo y el gas, que son la principal fuente de ingresos del Kremlin.

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Para ello, endurece las restricciones a su exportación y limita el acceso de empresas rusas a servicios esenciales como transporte, seguros y tecnología, con el fin de reducir sus ventas y encarecer sus operaciones.

También amplía las sanciones financieras contra bancos y entidades vinculadas a Rusia, incluyendo a entidades internacionales que ayuden a evadirlas.

La nueva reglamentación busca cerrar vías de comercio y transacciones que permiten a Moscú seguir accediendo a ingresos y al sistema financiero global pese a las restricciones existentes.

Además, el plan contempla financiación adicional para Ucrania, mientras el país continúa sometido a ataques militares y enfrenta una guerra que se extiende desde febrero de 2022 .

El paquete incluye créditos y fondos directos por miles de millones de dólares, aunque el texto aún debe superar divisiones en el Senado y enfrenta la posibilidad de un veto presidencial, en un contexto de tensiones entre el Congreso y la Casa Blanca por la política hacia Moscú. EFE

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