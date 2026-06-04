La ministra española Rego cierra en China visita centrada en educación y multilateralismo

Pekín, 4 jun (EFE).- La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, concluyó este miércoles su visita institucional a China, un viaje centrado en la cooperación juvenil, la infancia, el intercambio cultural y la defensa del multilateralismo.

Rego subrayó durante su estancia en China el compromiso del Gobierno español con el multilateralismo y la cooperación, una posición que calificó de "nítida, coherente y de enorme importancia en un contexto convulso", informó el Ministerio en su canal oficial en la red social Telegram.

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Según la ministra, las instituciones chinas con las que mantuvo contactos destacaron "el papel trascendental" de España en el panorama internacional por su defensa de la paz y de un orden mundial basado en reglas y en la cooperación.

Durante su estancia, Rego se reunió con Ma Hui, viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), y con Lu Kang, viceministro del mismo departamento encargado de asuntos de la ONU.

La ministra aseguró que la visita ha servido para "abrir nuevas vías de colaboración" entre ambos países y ofrecer "nuevas oportunidades a la juventud española".

En ese marco, su departamento prevé firmar próximamente un memorando de entendimiento con el Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas de China.

El acuerdo contemplará programas de intercambio juvenil, campamentos de verano y actividades vinculadas al aprendizaje de idiomas, la cultura y el deporte.

Rego también mantuvo una reunión con la representante de UNICEF en China, Amakobe Sande, tras la cual España fue invitada a participar en un diálogo internacional sobre digitalización previsto para el 19 de junio y en el que también estarán China, Reino Unido, Australia o Filipinas.

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La ministra enmarcó esa invitación en el seguimiento al trabajo de España para garantizar "entornos digitales seguros" para niños y adolescentes.

Rego mantuvo además reuniones con instituciones vinculadas a la infancia y la juventud, como la Fundación Soong Ching-ling y la Liga de la Juventud, y asistió a la celebración del Día de la Infancia en China, conmemorado cada 1 de junio.

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La titular española también visitó el Instituto Cervantes en Pekín, donde se reunió con su directora, Inma González, y agradeció su labor para promover la cultura y la lengua española en China.

La visita incluyó asimismo la participación de Rego en la III Conferencia Mundial de Sinólogos, que arrancó este miércoles en Dunhuang, en la provincia occidental china de Gansu.

El encuentro reunió a representantes políticos, sinólogos y expertos de cerca de 70 países, informó el Gobierno provincial en su página web.

La visita de Rego se enmarca en una etapa de intensificación de los contactos entre España y China, marcada por la visita de Estado de los reyes Felipe VI y Letizia en noviembre pasado, el viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril, y el reciente desplazamiento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en mayo. EFE

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