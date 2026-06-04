Zelenski agradece a Starmer las sanciones contra Rusia y pide que Europa tenga voz en toda negociación de paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este miércoles al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, las sanciones impuestas por Londres contra Rusia en el marco de la guerra --aunque ha reclamado "aún más" presiones-- y ha reivindicado que, de cara a poner fin al conflicto, "Europa necesita" tener voz propia en toda negociación de paz.

"Europa necesita sin duda alguna su propia voz, su propia posición y su propia contribución a todos los esfuerzos diplomáticos que puedan ayudar a poner fin a la guerra", ha subrayado Zelenski en una llamada telefónica con Starmer, según ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado.

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En dicha conversación, los mandatarios han debatido, según Kiev, "la diplomacia conjunta con Europa" para detener y poner fin a la guerra, así como los preparativos para las negociaciones y reuniones centradas en el suministro de armas para la defensa de Ucrania.

Asimismo, el dirigente ucraniano ha agradecido al líder británico el último paquete de sanciones anunciado por Londres para limitar las operaciones de criptomonedas de Rusia. "Agradezco a Reino Unido su apoyo", ha manifestado Zelenski, que, pese a ello, ha subrayado que "es absolutamente esencial que se refuercen aún más todas las formas de presión sobre el agresor".

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