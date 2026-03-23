Un avión de transporte del Ejército de Colombia con 114 personas a bordo se estrella en el sur del país

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfatizó la necesidad de modernizar el equipamiento militar después de que un avión de transporte del Ejército se estrellara en el sur del país con 114 personas a bordo. El mandatario lamentó la falta de avances en la renovación del material de las Fuerzas Armadas, mencionó que existen problemas burocráticos que han dificultado este proceso y afirmó que solicitará de inmediato la adquisición de aeronaves de transporte, helicópteros, antidrones, blindaje y aviones de combate, según publicó la prensa local y reportó la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El accidente ocurrió este lunes cuando una aeronave C-130 Hércules del Ejército colombiano cayó en Puerto Leguízamo, en la región de Putumayo, justo durante la maniobra de despegue. De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en el avión viajaban 114 personas y hasta el momento se ha logrado rescatar con vida a 67 ocupantes. Operativos de emergencia se mantienen en la zona, donde tanto equipos de rescate como autoridades militares y civiles continúan las labores de búsqueda, auxilio y evaluación de daños, detalló la Fuerza Aeroespacial Colombiana a través de redes sociales.

Según informó el medio local y confirmó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, el avión transportaba tropas de la Fuerza Pública y tras el siniestro se desplegaron unidades militares al lugar de los hechos. Sánchez explicó que todavía no se tiene un balance definitivo de víctimas ni claridad sobre las causas que provocaron el accidente aéreo. Añadió que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, y que una investigación está en curso para esclarecer lo sucedido.

El mensaje del ministro incluyó un llamado a la cautela sobre la información difundida: “Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, señaló, según consignó el medio que recogió sus declaraciones.

Tras el accidente, comenzaron a circular en redes sociales imágenes del momento del impacto y vídeos en los que civiles trasladan en motocicleta a militares heridos, en un intento de apoyar las tareas de salvamento mientras se organizaban los equipos oficiales. El presidente Petro expresó su preocupación por la situación y advirtió sobre las consecuencias de los retrasos en la modernización militar: “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, afirmó el mandatario, quien también consideró que “persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas”.

De acuerdo con lo informado por los medios colombianos y la Fuerza Aeroespacial, además de la movilización inmediata de asistencia y la investigación correspondiente, el incidente reavivó el debate nacional sobre la capacidad logística y operativa de las Fuerzas Armadas. El presidente Petro sostuvo que el Ejército ha deteriorado sus capacidades operativas durante los últimos quince años, aludiendo a que “es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, y demandó la remoción de funcionarios que no estén a la altura de los retos actuales.

El mandatario realizó anuncios relacionados con la modernización y ampliación del parque aéreo militar. Informó que se solicitaría la compra de nuevos helicópteros, aviones de carga y transporte, así como equipamiento adicional que incluiría antidrones, blindajes, cazas Gripen y helicópteros para incrementar la movilidad y protección de las tropas colombianas.

Mientras tanto, el despliegue en Puerto Leguízamo continúa, con el apoyo de la comunidad y autoridades que colaboran con los trabajos de búsqueda y rescate. El área, ubicada en una zona estratégica del sur de Colombia, mantiene la presencia de fuerzas militares y cuerpos de emergencia a la espera de un nuevo balance oficial que permita conocer la cifra definitiva de lesionados y, en caso de ser necesario, de víctimas fatales.

El accidente de la C-130 Hércules genera preocupación en diversos sectores en torno a las condiciones de mantenimiento y antigüedad de los equipos actualmente en uso por las fuerzas militares, así como en relación al ritmo de los procesos administrativos para la adquisición de nuevos recursos. El presidente Petro ha insistido en que no se otorgarán más plazos para modernizar las tropas y que la protección de la vida de los uniformados debe ser prioritaria frente a cualquier otro obstáculo burocrático, de acuerdo con lo reportado por los medios y las comunicaciones del gobierno colombiano.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa mantiene abierta la investigación y continúa la búsqueda de sobrevivientes, mientras diferentes organismos acompañan a las familias de los afectados. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en la divulgación de información hasta que concluyan los peritajes oficiales y se esclarezcan los hechos que causaron el accidente.