Podemos confirma que no apoyará el decreto de rebajas fiscales por la guerra de Irán, sino que se abstendrá

La decisión de Podemos supone que el Gobierno necesite acuerdos con Junts y otros socios de izquierda para sacar adelante el decreto sobre rebajas fiscales, dado que el grupo ha avanzado que sus diputados se abstendrán. Según informó el medio, la formación liderada por Ione Belarra ha comunicado que sus cuatro representantes no respaldarán el texto presentado por el Ejecutivo, que busca responder a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo con lo publicado, el partido ha señalado expresamente que la rebaja de impuestos no representa, a su juicio, una herramienta efectiva para contener el incremento de los precios. Pese a no oponerse a la aprobación del decreto en el Pleno del Congreso, Podemos sostiene que su abstención responde a una discrepancia de fondo sobre el mecanismo escogido por el Gobierno para paliar la crisis de precios. La formación advierte que la reducción impositiva no impedirá que, en su perspectiva, los 5.000 millones de euros movilizados terminen beneficiando a las grandes empresas.

El medio detalló que la postura de Podemos complica el panorama parlamentario para el Ejecutivo, que en la votación de este jueves dependerá del respaldo de formaciones como Junts, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego (BNG). La suma de estos apoyos resulta clave, sobre todo si el Partido Popular (PP) decide finalmente votar en contra del decreto y no abstenerse, tal como el propio PP ha dejado en el aire. Los populares han condicionado su posible apoyo a la incorporación de nuevas medidas en el texto, entre ellas la deflactación de la tarifa del IRPF.

Fuentes de Podemos, recogidas por la prensa, recordaron que insisten en otras alternativas para frenar el aumento de precios, entre ellas el establecimiento de límites a los costes de carburantes, energía y alimentos. Esta propuesta, que ha sido registrada ya en el Congreso de los Diputados como proposición de ley, aspira a impedir que el dinero público termine en las cuentas de grandes compañías, tal como destacan desde el partido. Desde Podemos también manifestaron su interés en que se restauren iniciativas como el transporte público gratuito, que consideran prioritarias frente a la simple rebaja fiscal.

Pablo Fernández, coportavoz de la formación, declaró en rueda de prensa que, a pesar de la abstención anunciada en el paquete fiscal, sí se mantendrán a favor del decreto de vivienda que el Gobierno ha impulsado. Fernández destacó la diferencia entre ambos textos y el apoyo de Podemos a aquellos que, a su entender, contienen medidas estructurales alineadas con su programa político.

El medio subrayó el complejo escenario parlamentario que enfrenta el Gobierno ante la votación. Si el PP no respalda la propuesta, los votos afirmativos de fuerzas nacionalistas y de izquierda independientes se vuelven imprescindibles para la aprobación del decreto, cuyo contenido está enfocado en mitigar los efectos económicos de los conflictos internacionales recientes. Las posiciones públicas de los distintos partidos anticipan intensas negociaciones en las horas previas a la sesión.

Mientras tanto, Podemos reiteró que su prioridad consiste en pactar una regulación directa de precios, tanto en el sector energético como en los productos de primera necesidad. La formación rememoró anteriores iniciativas parlamentarias en ese sentido y mantiene su exigencia de avanzar en propuestas intervencionistas, frente a las medidas fiscales que, según su análisis, no han conseguido frenar la inflación en episodios anteriores.

El debate en torno al decreto fiscal refleja la dificultad para alcanzar consensos entre los partidos del arco parlamentario. El Gobierno, según reflejan las fuentes recogidas por los medios, se ve forzado a buscar nuevas alianzas y a negociar modificaciones sobre la marcha para intentar asegurar la entrada en vigor del paquete de ayudas, cuyo impacto económico se estima en miles de millones de euros. Las posturas discrepantes sobre la política fiscal y el control de precios configuran una jornada clave en el Congreso, marcada por la importancia de cada voto para el futuro del decreto.