La moda y el vino se unen en la MBFWMadrid: una reivindicación de la artesanía desde la pasarela

Durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el desfile “The Residence” de Pablo Erroz transformó la pasarela en un contexto donde la artesanía tradicional cobró protagonismo mediante la colaboración con Bodegas Emilio Moro. Según informó el medio, esta integración destacó el papel de Malleolus, uno de los vinos más representativos de la bodega, como elemento central en un diálogo entre moda y vino que plasmó la herencia y la dedicación artesanal propias de ambas disciplinas. El evento, que estableció un nuevo modo de presentar la excelencia, hizo que la botella de Malleolus no fuese únicamente un adorno escénico, sino un símbolo de los valores compartidos por ambos sectores: respeto por el origen, el paso del tiempo y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

Tal como consignó el medio, el desfile propuso un espacio íntimo y personal que conectó con la historia centenaria de Bodegas Emilio Moro, donde el trabajo manual y la autenticidad marcan la identidad de la marca familiar. Pablo Erroz y la bodega buscaron trasladar ese legado a un público diverso, utilizando la moda como medio para poner en valor la dedicación al detalle, tanto en la prenda como en el producto vinícola. “La moda y el vino comparten algo esencial: ambos nacen de un proceso profundamente artesanal, donde cada decisión influye en el resultado final. Desde la selección de la uva hasta el diseño de una prenda, hablamos de sensibilidad, de respeto por el origen y de una búsqueda constante de la excelencia”, detalló Héctor Medina Moro, director de Marketing de Bodegas Emilio Moro, según recogió el medio.

La colaboración permitió que Malleolus entrara en un “nuevo lenguaje”, según palabras de Medina Moro citadas por el medio, donde el vino dejó la mera función de producto para convertirse en una expresión cultural capaz de dialogar con la moda y otras artes creativas. El enfoque de “The Residence” subrayó que la artesanía va más allá de una técnica, puesto que se entiende como una forma de contar historias, emocionar y asegurar la trascendencia de cada pieza o botella a través del tiempo. La filosofía compartida se hace evidente en el cuidado de cada textura, cada matiz y cada detalle, aspectos que ambas disciplinas consideran esenciales en la búsqueda de la excelencia.

El medio especificó que la colaboración no solo se plasmó en la estética de la pasarela, sino también en objetos concretos desarrollados para la ocasión. Por una parte, Pablo Erroz diseñó una edición limitada de 100 botellas de Malleolus, transformadas en piezas de colección que incorporaron el diseño contemporáneo al universo del vino. Por otra, el diseñador creó una funda de piel exclusiva para transportar la botella, lo que materializó la fusión entre funcionalidad y estética dentro del encuentro entre ambos mundos.

Según publicó el medio, Bodegas Emilio Moro reafirmó así su vínculo con el ámbito cultural y con la creatividad contemporánea, explorando territorios en los que el vino interactúa con otras formas artísticas, como la moda. La presentación en MBFWMadrid se entendió como un escenario en el que innovación y tradición se encuentran y dialogan, mostrando que ambas pueden convivir y potenciarse mutuamente.

El evento demostró cómo la integración de elementos de la vida cotidiana —en este caso el vino— en la moda puede convertirse en un vehículo para transmitir mensajes sobre identidad, dedicación y valores artesanales. La colaboración entre Pablo Erroz y Bodegas Emilio Moro reflejó una concepción del lujo asociada al trabajo manual y al respeto por la herencia, en lugar de basarse en el accesorio o la ostentación.

De acuerdo con el medio, la propuesta evidenció la voluntad de trascender la simple fusión estética y reivindicó el proceso artesanal como pilar del diálogo creativo actual. Mientras la moda y el vino continúan buscando nuevos lenguajes para comunicarse y afianzar su vínculo cultural, la experiencia desarrollada en la pasarela de Madrid perfila modelos de colaboración donde la excelencia encuentra nuevas formas de manifestarse y perdurar en la memoria colectiva.