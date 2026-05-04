"Más lo siento yo". Anita Matamoros se desmarca de las acusaciones de su madre, Makoke, contra su padre

Makoke se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' tras su comentadísima entrevista tachando de "agresivo, celoso y controlador" a Kiko Matamoros y, además de reafirmarse en sus acusaciones y sincerarse sobre los peores momentos de su relación con el colaborador, ha revelado la reacción de sus hijos Javier Tudela y Anita Matamoros -que se ha cambiado el nombre artístico y ahora es Anita Giavert para triunfar como actriz- a su guerra mediática contra su exmarido.

"Evidentemente, mi hijo por supuesto que me ha dado su beneplácito. No es su padre. Y aparte que él lo ha vivido. Y lo ha vivido además de más mayor. Mi hija no. Pero yo respeto a mi hija, por supuesto, que no le gusta esto. Mi hija luego tiene que ponerse en un photocall. Y yo respeto absolutamente la decisión de mi hija. La quiero por encima de todo", ha confesado.

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"Mi hija ni me aplaude, ni me apoya. Me dice que no está de acuerdo en que yo me siente aquí. No está de acuerdo. Pero eso no quiere decir que nos peleemos. Nosotras nos respetamos. Yo entiendo perfectamente y la comprendo que a ella no le guste que esté aquí sentada. Pero ella tiene que entender que yo llevo muchos años callada. Que a mí se me han faltado en muchas cosas. Y que ya es hora de que me defienda. Porque no me he defendido nunca", ha expresado emocionada, asegurando que a pesar de todo su relación con Anita no se ha visto afectada por sus declaraciones en contra de su padre.

Envuelta en una polémica que no quiere y en la que no ha participado, la influencer ha reaparecido de lo más seria y cabizbaja este domingo ante las cámaras de Europa Press. Acompañada por su novio, el cantante Johnny Garso, y en una fecha tan señalada como el Día de la Madre, la hermana de Laura Matamoros ha preferido no pronunciarse sobre las declaraciones de su madre y ha evitado confirmar si es cierto que no la apoya y no está de acuerdo con lo que está haciendo.

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Dejando claro que piensa seguir manteniéndose al margen, Anita ha guardado silencio sobre su relación con Makoke, aunque no ha podido evitar un significativo "ya, más lo siento yo" ante las disculpas de la prensa por tener que preguntarle por este asunto tan delicado al verse en medio de la guerra mediática entre sus padres.