Bruselas presenta su primera estrategia contra la pobreza con el objetivo de erradicarla en la UE para 2050

La Comisión Europea ha presentado este martes su primera estrategia comunitaria contra la pobreza, con la que pide a los Estados miembro ampliar la vivienda social y asequible, reforzar las ayudas públicas y prevenir los desahucios con el objetivo de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y avanzar hacia su erradicación en la Unión Europea para 2050.

Bruselas plantea además nuevas medidas contra el sinhogarismo, un refuerzo de las ayudas a la infancia y cambios para facilitar el acceso a prestaciones sociales, en un contexto marcado por el aumento de la pobreza y la crisis de vivienda en la UE, donde, según datos de la Comisión, más de 92 millones de personas están en riesgo de exclusión social y cerca de un millón carece de hogar.

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El Ejecutivo comunitario admite además que la Unión no avanza al ritmo previsto para cumplir el compromiso de sacar a al menos 15 millones de personas de la pobreza antes de 2030, mientras el aumento del coste de vida y el encarecimiento de la vivienda siguen empujando a más hogares hacia situaciones de vulnerabilidad.

Ante esta situación, Bruselas insta a los gobiernos nacionales a reforzar los mecanismos de prevención de de desahucios mediante ayudas de emergencia al alquiler, servicios de mediación y asesoramiento sobre deudas, además de mpliar el parquede vivienda social y asequible.

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La recomendación presentada por la Comisión contempla también sistemas de alerta temprana para detectar situaciones de riesgo y medidas para reforzar la atención a personas sin hogar mediante servicios integrados y apoyo individualizado.

El Ejecutivo comunitario quiere además facilitar el acceso a prestaciones sociales, después de detectar que hasta el 50% de las personas con derecho a ayudas no las solicitan en algunos Estados miembro. Para ello, plantea simplificar trámites y avanzar hacia sistemas de atención más centralizados y coordinados.

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El paquete incluye también un refuerzo de la Garantía Infantil Europea, el principal instrumento comunitario para combatir la pobreza infantil, ante la falta de avances significativos en los últimos años y en un escenario en el que --alerta Bruselas-- cerca de uno de cada cuatro niños sigue en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE.

La Comisión propone mejorar el acceso de las familias a servicios como guarderías, educación, atención psicológica o comedores escolares y plantea además crear una tarjeta europea para facilitar el acceso de menores vulnerables a prestaciones y servicios básicos.

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BRECHA EN DISCAPACIDAD

La estrategia incorpora igualmente una actualización del plan europeo sobre discapacidad hasta 2030, con nuevas medidas para mejorar la inclusión y la accesibilidad.

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Bruselas reconoce que solo el 55% de las personas con discapacidad tiene empleo, frente al 77% entre quienes no la presentan, mientras que casi una de cada tres se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Entre las medidas planteadas figura el despliegue de la tarjeta europea de discapacidad y de la tarjeta europea de estacionamiento, además de nuevas iniciativas para mejorar la accesibilidad del transporte y de las tecnologías digitales y herramientas de inteligencia artificial.

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Aunque la Comisión insiste en que combatir la pobreza será una prioridad política en los próximos años, el plan no incorpora financiación nueva específica y se apoyará principalmente en instrumentos ya existentes, como el Fondo Social Europeo, los fondos de cohesión o 'InvestEU'.