Intervienen drogas y pastillas contra la disfunción eréctil en una operación antidroga en Son Banya

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres, de origen español, argelino y paraguayo, y ha intervenido diversas cantidades de droga y pastillas contra la disfunción eréctil en Son Banya.

Según han informado en nota de prensa, durante la tarde del pasado martes, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional de paisano entró en el poblado de Son Banya.

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Un varón se acercó a ellos y les dijo que estacionaran frente a una caseta, que sirve como punta de venta. Una vez en el interior, vieron a otros dos hombres. Uno se encargaba de hacer tareas de vigilancia y otro era el que manipulaba las sustancias estupefacientes.

Cuando ya estaban dentro los agentes de paisano, entraron a toda velocidad policías nacionales uniformados y, rápidamente, interceptaron al varón que estaba fuera de la caseta y a los hombres que estaban en el interior con los otros agentes de paisano.

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Dentro del punto de venta, encontraron diversas cantidades de droga. Los policías incautaron más de 100 gramos de cocaína, diversas cantidades de marihuana, hachís y pastillas para la disfunción eréctil.

También se encontraron útiles para la venta de droga, una libreta con anotaciones y unos 1.500 euros fragmentados en diversos billetes.

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