Luis de la Fuente: "Carvajal es muy importante en el vestuario, pero necesita tiempo"

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha comentado este miércoles que Dani Carvajal es una "figura muy importante" en el vestuario de la selección española, pero que "necesita tiempo" para volver a alcanzar "su nivel" y que espera que tenga en "estos últimos partidos" la oportunidad para poder demostrarlo.

"Carvajal es una figura muy importante en nuestro vestuario, y deseamos que esté recuperado. Hablé ayer con él. No es una lesión grave, pero necesita tiempo para alcanzar su nivel. Veremos si en estos últimos partidos tiene la oportunidad. Ojalá se recupere y ojalá vuelva a tener el nivel que tenía antes de la lesión (de rodilla)", afirmó el seleccionador nacional en la presentación de su autobiografía 'La vida se entrena cada día'.

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De la Fuente explicó que tiene "un grupo casi hecho" y que "funciona bien" por lo que tiene "claros" a casi todos los integrantes de la lista para el Mundial. "Estoy seguro que se van a dar contratiempos en forma de lesiones, que hacen que se modifiquen determinados jugadores. Cuando hago una convocatoria creo que soy injusto con los que no están, pero creo que soy justo con los que están. Dejar a alguien fuera también es doloroso", agregó.

"Tengo muy claros los 26, y os van a gustar mucho. El éxito radica en no cambiar y dar valor a lo importante de esta vida, que son los valores, los principios, la familia. Esto va de personas, y más allá del éxito profesional, lo que queda es la calidad de personas que hayamos podido ser. Tenemos una buena base y tomamos las decisiones pensando en lo mejor en el grupo y el equipo, desde un conocimiento tremendo", apuntó el técnico de Haro.

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Una lista en la que parecen fijos Lamine Yamal y Nico Williams, "dos jugadores importantísimos" para el equipo. "Para nosotros son uno más. Ojalá sigamos recordando a la España de Lamine y Nico porque nos trae buenos recuerdos de la Eurocopa. Nico está ya alcanzando su nivel y Lamine espero que esté recuperado para el Mundial. Lo más importante es que lleguemos todos sanos. Estoy convencido de que van a estar", recalcó.

El campeón de Europa y de la Liga de Naciones habló también de la situación de Pablo Páez 'Gavi', al que ve "en un momento muy bueno" y "compitiendo fantásticamente bien" en su club. "Es la mejor noticia para los profesionales y los aficionados al fútbol", expresó.

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En cuanto a la importancia de celebrar las victorias, argumentó que la vida le ha enseñado que "se pierde más que se gana", y que hay que "poner en valor los éxitos". "Sea cual sea el resultado de este Mundial, garantizo un éxito porque vamos a estar compitiendo hasta el último día. Hay que desdramatizar las derrotas, pero no para defenderme, sino por convicción", matizó.

También detalló la importancia de ser "buena persona" en el mundo del fútbol. "Los buenos jugadores han sido grandes compañeros y grandes personas. Si hubiera la duda entre llamar a un buen jugador y buena persona y otro jugador que considero que no es buena persona, no tendría dudas. A la larga te va a dar más cosas la buena persona", dijo.

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Por último, habló de la importancia de la fe en sus éxitos: "Claro que ayuda para conseguir cualquier objetivo. Mi fe me ayuda a estar seguro, sereno, convencido y fuerte para tomar decisiones en momentos críticos. Lo hago desde el convencimiento y unos principios que me han hecho llegar aquí. Yo elijo creer y pido que me respeten, así como yo respeto a los que piensan diferente".