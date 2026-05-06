La Comunidad critica que Óscar López use Moncloa para "descalificar" a Ayuso e insiste en beneficios de viaje a México

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, use la tribuna en el Palacio de La Moncloa para "descalificar" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha insistido en los beneficios que conlleva su viaje institucional a México.

Lo ha trasladado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que ayer López, en declaraciones a los medios posteriores al Consejo de Ministros, criticara un viaje de Ayuso "sin precedentes" y subrayara lo "sorprendente" de que un responsable político pueda "desaparecer 10 días".

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"Ayer lo vimos una vez más como este ministro a tiempo parcial, pues volvió a utilizar la tribuna del Palacio de la Moncloa para descalificar y para meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha lamentado el consejero.

Además, ha criticado que se cuestionara la participación de la Comunidad en la Feria de San Marcos, así como en otros "muchísimos lugares para mostrarle al mundo las fortalezas y las bondades de una región como Madrid", mientras el Gobierno de España también lo hace "gastando 1,8 millones de euros" en la Feria del Libro de Guadalajara en México.

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"Nosotros en la creación de ese estand, en el mantenimiento, en el personal necesario y todo el caché de los artistas que van a colaborar en ese estand de la Comunidad de Madrid en la feria de San Marcos, que es la principal feria de turismo de México y por tanto estratégica para nosotros, vamos a destinar apenas 300.000 euros que, insisto, recuperaremos en ese retorno y esa imagen positiva que tendrá la Comunidad de Madrid", ha defendido.

Sobre las reacciones de la oposición a este viaje, ha asegurado que ya está acostumbrado a una "oposición en blanco y negro" que solo "sabe criticar", mientras que la presidenta regional seguirá atrayendo "inversión extranjera" algo que dará "oportunidades y empleo a muchísimos madrileños".

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"No es casualidad que el 70% de toda la inversión extranjera que llega a nuestro país tenga su destino en Madrid", ha afirmado, pese a no tener "ningún tipo de embajadas como sí tienen otras comunidades autónomas". A ello, ha apostillado que la Comunidad destina a Acción Exterior menos de dos millones de euros.

"Madrid sin embajadas, sin estructura en el exterior, está captando el 70% de inversión extranjera. Cataluña, con 40 oficinas en el exterior, con 100 millones de presupuesto, sin contar el capítulo 1, sin contar los gastos de personal, y con 500 trabajadores, tan solo captó en el último año el 13%", ha indicado García Martín.

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Además, ha informado de que desde 2019, año en que llegó Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia, la inversión extranjera ha crecido en 10.700 millones, un 68% más.