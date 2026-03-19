Israel anuncia ataques contra buques iraníes en el mar Caspio

Las fuerzas israelíes informaron sobre el ataque a un centro de mando desde el que, según sus declaraciones, las fuerzas navales iraníes coordinaban sus operaciones en el mar Caspio, así como a instalaciones destinadas a la reparación y el mantenimiento de su flota. De acuerdo con el comunicado emitido por el Ejército israelí y difundido por diversos medios, estos bombardeos se inscriben en lo que las autoridades israelíes han calificado como uno de los operativos de mayor envergadura de la operación denominada ‘Rugido de León’ y se habrían realizado en estrecha colaboración entre altos mandos de la Fuerza Aérea y la Armada, ambos operando desde instalaciones subterráneas de la Fuerza Aérea israelí.

Tal como publicó el medio oficial del ejército de Israel este jueves, aeronaves israelíes llevaron a cabo ataques contra buques iraníes en el mar Caspio, acción que forma parte de la ofensiva conjunta que Israel y Estados Unidos mantienen contra Irán desde el 28 de febrero. Según consignó el mismo comunicado, la Fuerza Aérea, bajo coordinación directa de las inteligencias naval y militar, fue la encargada de ejecutar los bombardeos que por primera vez impactan en infraestructuras navales relevantes de Irán ubicadas en el Caspio desde el inicio de la operación ‘Rugido de León’.

El medio detalló que los blancos seleccionados incluyeron embarcaciones militares iraníes, entre ellas naves lanzamisiles equipadas con sistemas de defensa antiaérea y misiles antisubmarinos, así como buques auxiliares y patrullas. Además, las fuerzas armadas de Israel aseguraron el impacto sobre un cuartel general operacional y sobre estructuras utilizadas para el soporte logístico, incluyendo labores de mantenimiento y reparación de embarcaciones.

La ofensiva, que continúa desarrollándose, fue descrita por los portavoces israelíes como un golpe capaz de alterar las capacidades militares estratégicas de Irán en la región, al tiempo que dificultaría el control de la Armada iraní sobre los espacios marítimos que comparten diversos países en el mar Caspio. La operación habría contado con la participación activa de mandos tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada israelí, quienes, precisó el comunicado oficial, coordinaron la acción desde el búnker central subterráneo de la Fuerza Aérea, según reportó la fuente militar citada por el ejército israelí.

En sus declaraciones, el ejército de Israel sostuvo que "atacar esta infraestructura agrava el daño a las capacidades del régimen y también perjudica el control de la Armada iraní sobre el espacio marítimo en el mar Caspio". Además, según lo consignado en la comunicación pública, Israel continuará efectuando ataques contra las que considera estructuras clave del régimen iraní.

Las autoridades iraníes, en su última actualización de cifras, confirmaron más de mil doscientos fallecidos desde el inicio de la ofensiva que lanzan de manera conjunta Israel y Estados Unidos. Por su parte, la organización Human Rights Activists in Iran —con sede en Estados Unidos— elevó esa cifra a más de tres mil muertos, en su mayoría civiles, según publicó el mismo medio. Estas operaciones militares se desarrollan paralelamente a un nuevo ciclo de negociaciones entre Washington y Teherán con el objetivo de lograr un acuerdo nuclear actualizado, lo que intensificó la tensión regional y derivó en respuestas armadas de Irán en territorio israelí y contra intereses estadounidenses, incluyendo ataques a bases militares en Oriente Próximo.

En medio de estos acontecimientos, tanto portavoces militares israelíes como representantes de las instituciones iraníes mantienen posiciones públicas enfrentadas sobre la legitimidad y los objetivos de las acciones desplegadas. Los reportes mencionan incrementos en la actividad militar en diversas fronteras y alertas sobre posibles escaladas en la región, confirmando el delicado equilibrio en el que se encuentran los actores involucrados. La información difundida por el ejército de Israel sugiere que las incursiones buscan reducir de manera significativa la capacidad de proyección naval iraní, mientras que las consecuencias humanitarias de los ataques son objeto de seguimiento por parte de organizaciones internacionales independientes, según se refleja en los balances citados por diversos medios.

El contexto de estas acciones militares incluye intercambios de ataques directos y represalias, en los que Irán ha recurrido a impactar territorio israelí y objetivos estadounidenses en respuesta a las operaciones dirigidas contra su infraestructura y fuerzas estratégicas. La dinámica actual en Oriente Próximo refleja una escalada marcada por la interacción entre esfuerzos diplomáticos y actividad militar en zonas de influencia compartida.