Kallas rechaza al excanciller alemán Schroeder como mediador para la guerra en Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha rechazado la propuesta de Rusia de nombrar al excanciller alemán Gerhard Schroeder como mediador internacional para resolver las atascadas conversaciones de paz sobre Ucrania, alegando que no es idóneo porque mantiene vínculos con empresas rusas.

"Si le damos a Rusia el derecho de nombrar un negociador en nuestro nombre, eso no sería muy inteligente, como comprenderán", ha respondido al ser preguntada en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en Bruselas sobre la propuesta realizada por el propio presidente ruso, Vladimir Putin, al término de las celebraciones del sábado del Día de la Victoria en Rusia.

PUBLICIDAD

Kallas ha señalado además que el excanciller alemán, de 82 años, "ha sido un lobista de alto nivel para empresas estatales rusas", por lo que en su opinión "está claro por qué Putin quería que fuera esa persona": "De ese modo en la práctica estaría sentado a ambos lados de la mesa".

En todo caso, ha sugerido que antes de discutir con Rusia, la Unión Europea debería debatir de manera interna sobre qué quiere hablar con Moscú, un asunto que se debatirá en una reunión informal de ministros de Exteriores del bloque que tendrá lugar a finales de este mes de mayo en Chipre.

PUBLICIDAD

"Debatiremos las propuestas que he puesto sobre la mesa para abordar los problemas que tenemos, porque, de nuevo, el problema de la seguridad europea es que Rusia ataca constantemente a sus vecinos y cómo podemos realmente prevenirlo. Y para eso necesitamos concesiones también por parte rusa", ha relatado.

La jefa de la diplomacia europea, que presentó en febrero a los Estados miembro una lista de concesiones --de la que no se conocen detalles-- que reclamar al Kremlin en el caso de unas hipotéticas negociaciones, ha puesto como ejemplo la retirada de tropas rusas de Moldavia.

PUBLICIDAD

LA UE BUSCA RECUPERAR NIÑOS UCRANIANOS

En este sentido, Kallas ha cargado contra Putin asegurando que es "cínico" por haber protegido el desfile del Día de la Victoria en Rusia ante un posible ataque ucraniano, mientras que "en realidad seguían atacando a civiles en Ucrania".

PUBLICIDAD

"Ucrania respetó el alto el fuego, igual que anteriormente aceptó altos el fuego ofrecidos incondicionalmente, algo a lo que Rusia realmente no se comprometió", ha lamentado la política estonia.

También ha arremetido contra Moscú por el secuestro de niños ucranianos que después son deportados a Rusia, y ha expresado su deseo de que este lunes los ministros acuerden sancionar a los responsables de estos actos en una reunión de alto nivel que se celebrará en la capital comunitaria junto a Ucrania y Canadá.

PUBLICIDAD

Cuestionada sobre qué puede hacer la Unión Europea para traer de vuelta a estos niños, más allá de imponer sanciones, Kallas ha lamentado que "con los prisioneros de guerra se puede hacer un intercambio, pero como Ucrania no ha deportado a ningún niño ruso, realmente no se puede hacer un intercambio de niños por niños".

"Por eso es mucho más difícil", ha proseguido en su explicación, defendiendo las sanciones como un "mensaje claro de que también son responsables", toda vez que se manejan "diferentes opciones y propuestas" sobre cómo negociar con los rusos para recuperar a los niños.

PUBLICIDAD