Agencias

Trump considera "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a propuesta de paz de EEUU

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Nueva York, 10 may (EFE).-El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este domingo "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.

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La declaración de Trump se produce después de que Irán presentase hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.EFE

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