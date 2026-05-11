Pipi Estrada revela cómo fue su reencuentro con Terelu Campos

A pesar de que fue en 2005 cuando Terelu Campos y Pipi Estrada pusieron punto y final a su relación después de dos años de amor, el periodista no se olvida de la que fue su pareja y, con la ironía y el ingenio que le caracteriza ha vuelto a demostrar que es uno de los azotes públicos de la familia Campos ante el inminente lanzamiento este 13 de mayo del primer libro de Alejandra Rubio, 'Si decido arriesgarme'.

"Yo lo que espero es que tenga suerte, que no le dé muchos disgustos, pero tengo que decir una cosa. Yo el tiempo me lo ahorro en cosas más importantes. A mí leer una novela de Alejandra no me suma absolutamente nada y la verdad es que yo estoy para sumar, no para restar. Mucha suerte, pero yo mi tiempo lo utilizo en cosas importantes" ha sentenciado tajante.

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Y aunque no está invitado al evento en el que la nieta de María Teresa Campos celebrará el lanzamiento de su novela, ha sorprendido al reconocer que "quiero ir, yo quiero ir, aunque no sé para qué", dejando en el aire si se presentará en el evento.

No sería su reencuentro con Terelu, ya que como ha revelado "el otro día la vi ahí en el pasillo, me crucé con ella. Cogió a una azafata, no sé qué pensó, para tener a mejor constancia de si le digo algo, y lo único que le dije yo, 'Terelu, felicidades por esta nueva vida,' porque a las nuevas vidas hay que dar felicidad y, sobre todo, muy buena energía". "Terelu, felicidades hija por esta nueva vida" ha insistido ante las cámaras haciendo referencia al embarazo de Alejandra.

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Además, Pipi se ha postulado como candidato a protagonizar una de las entregas del podcast que estrena este lunes Mar Flores, asegurando que si la consuegra de su ex "me invita le garantizo divertimento, buenas anécdotas y, sobre todo, creo que unas risas que en los tiempos que corren son necesarias. Lo pasaremos bien".