Ejecutado en Irán un hombre condenado por labores de espionaje en favor del Mossad y la CIA

Las autoridades de Irán han ejecutado este lunes a un hombre condenado por labores de espionaje en favor del Mossad y la CIA, los servicios de Inteligencia de Israel y Estados Unidos, respectivamente, en medio del aumento de los ajusticiamientos por estos cargos durante las últimas semanas.

El hombre, identificado como Irfan Shakurzadé, ha sido ahorcado a primera hora del día después de que fuera ratificada su sentencia, en la que fue condenado por "colaboración" con el Mossad y la CIA, tal y como ha recogido la emisora pública iraní, IRIB.

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Así, la sentencia contempla que el hombre fue contratado en una organización científica implicada en actividades relacionadas con satélites, un puesto que aprovechó para intentar entregar información clasificada.

Las autoridades iraníes han ajusticiado a varias personas en los últimos meses por cargos de colaboración con Israel y Estados Unidos, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por ambos países contra Irán.

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