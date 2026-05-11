Agencias

Una francesa evacuada de Tenerife que tenía síntomas ha dado positivo al hantavirus

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París, 11 may (EFE).- Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo,ha dado positivo en el test al que se le sometió, ha revelado este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche", ha explicado la ministra en una entrevista a la emisora France Info.

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Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento. EFE

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