Android 16 tiene un fallo desde hace meses que desconecta las aplicaciones VPN

Ante la persistencia del problema y la ausencia de respuestas eficaces, Proton VPN decidió difundir públicamente la existencia de este fallo en X, según publicó el medio original. La vulnerabilidad afecta a las aplicaciones de red privada virtual (VPN) en dispositivos que operan con Android 16, y aunque los usuarios pueden utilizar estas aplicaciones en segundo plano, la desconexión ocurre tras actualizaciones a través de Google Play, lo que expone potencialmente la privacidad digital de quienes dependen de estos servicios para proteger el tráfico de datos.

De acuerdo con la información consignada por el texto fuente, los proveedores Mullvad VPN, WireGuard y Proton VPN notificaron a Google acerca de este defecto a lo largo del año pasado. Mullvad y WireGuard alertaron a la compañía tecnológica en agosto, mientras que Proton VPN reiteró el problema en septiembre, sin que hasta la fecha se haya implementado una solución definitiva por parte de Google. Proton VPN indicó que el fallo altera la pila de red de Android a nivel del sistema después de cada actualización de la aplicación, lo que no solo provoca que la VPN se desconecte de internet, sino que también genera confusión entre los usuarios, quienes podrían percibir que el origen de la disfunción se halla en el propio proveedor de VPN.

El medio original detalló que la consecuencia principal de este error es la interrupción de la conexión privada para los usuarios que mantienen la VPN activa en segundo plano y, debido a la desconexión silenciosa, no reciben aviso alguno sobre la pérdida de privacidad en sus comunicaciones. Esto puede suceder de manera inadvertida, ya que las aplicaciones parecen seguir funcionando con normalidad, aunque la transferencia de datos ya no cuenta con la protección que ofrece la VPN.

Según explicó Proton VPN, la incidencia afecta a múltiples servicios de VPN en Android 16, pero únicamente Google cuenta con los permisos y el acceso necesario para explorar en profundidad las causas del fallo y aplicar una corrección de forma integral. El servicio también subrayó que la incidencia se manifiesta tras las actualizaciones automáticas desde Google Play, momento en el cual la conexión protegida se interrumpe sin intervención ni aviso al usuario.

Tras examinar el impacto del error, el texto fuente señaló que el procedimiento habitual de reiniciar la aplicación problemática resulta ineficaz. Sin embargo, las pruebas realizadas por los desarrolladores permitieron establecer algunos pasos que pueden restaurar la protección mientras el fallo persista. Entre las opciones indicadas por Proton VPN, se incluye reiniciar por completo el dispositivo, desinstalar y volver a instalar la aplicación VPN, o alternar entre distintos perfiles de VPN y restablecer la conexión a través de la aplicación que originalmente fallaba.

Ante esta situación, los proveedores implicados reclamaron a Google una intervención urgente, al considerar que el defecto afecta tanto la seguridad como la confianza de los usuarios que emplean dispositivos con Android 16 para cifrar y proteger sus transferencias de datos personales y profesionales. Los desarrolladores de VPN insistieron en la necesidad de una respuesta clara y la implementación de una actualización que brinde una solución definitiva, tal como señalaron en sus notificaciones al gigante tecnológico.

El medio original subrayó que el error lleva varios meses sin resolverse, mientras la exposición de los datos de los usuarios se mantiene latente. Tanto Mullvad VPN, WireGuard como Proton VPN reiteraron su compromiso de informar a sus clientes y colaborar con Google en la detección técnica de la causa raíz del problema. Además, recordaron la importancia de que los usuarios permanezcan atentos y, al observar comportamientos sospechosos en sus aplicaciones de VPN tras una actualización, consideren emplear las alternativas temporales sugeridas hasta que se publique una solución oficial.