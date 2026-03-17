Marc Márquez: "¿Llegar hasta los 42 años como Rossi? No voy a llegar ni hasta los 40"

Carlos Meneses

São Paulo, 16 mar (EFE).- Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siente que está en "su último baile" como piloto, dice que alargará su carrera lo más que pueda, pero ni se le pasa por la cabeza llegar hasta los 42 años como hizo el italiano Valentino Rossi.

"Hay que evaluarlo todo, solo tengo 33 años" y "espero alargarlo lo más posible, pero también llevo unas cuantas operaciones en mi cuerpo, y eso también es difícil de gestionar en el día a día", dijo este lunes el vigente campeón de MotoGP con Ducati, en una entrevista con EFE en São Paulo.

Preguntado sobre si piensa en llegar a los 42 años como 'Il Dottore', uno de sus ídolos, el piloto español se lo toma con buen humor: "No voy a llegar ni hasta los cuarenta, estate tranquilo".

Con todo, el último baile del genio de la localidad catalana de Cervera tiene visos de ser una balada larga. Las negociaciones para renovar con Ducati "siguen por el buen camino", aunque sin novedades, según comenta.

Márquez ha hecho una parada en la mayor ciudad de Brasil para participar en un evento auspiciado por Estrella Galicia 0,0, uno de sus patrocinadores, junto con el brasileño Diogo Moreira, debutante en MotoGP tras proclamarse campeón de Moto2.

El maestro español no ha empezado la defensa del título de 2025 de la mejor manera, ya que se tuvo que retirar del Gran Premio de Tailandia cuando luchaba por el podio.

Pero este fin de semana espera redimirse en el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en la ciudad de Goiânia, un circuito nuevo para todos.

"Difícil decir una expectativa concreta, porque primero tenemos que conocer la pista, saber cómo se nos adapta a nuestro estilo de pilotaje, a nuestra moto, y a partir de ahí, pues, ver a qué podemos optar", expresa con precaución.

Por el momento, el primer desafío que se ha puesto es encontrar dónde está el límite en las curvas rápidas del circuito brasileño porque "en las rectas, con Ducati, no hay problema", expresa.

No obstante, a pesar de que el campeonato de este año parece ser más competitivo que el anterior, afirma que intentará "luchar por las primeras posiciones" en Brasil, es decir, "estar siempre entre los cinco primeros" y, a partir de ahí, ver si puede pelear por el podio.

Márquez (Ducati Desmosedici GP26), nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siete de ellas en la categoría de MotoGP, tampoco se pone nervioso con el hecho de que ninguna Ducati pisara el podio en Tailandia, ni por el empuje de Aprilia o KTM.

Dice que en la competición hay que esperarse de todo y que no le sorprende la evolución de sus más directos rivales si uno analiza la pretemporada y la segunda parte del campeonato del año pasado.

"Cada año van innovando cosas y, este año, pues tenemos que seguir trabajando como equipo para mejorar. Yo creo que no podemos pintarlo de una manera o de otra por una carrera, tenemos que esperar tres, cuatro carreras, y a partir de ahí, ver dónde estamos", indicó.

Más allá de las prestaciones de su Ducati, Márquez espera un ambientazo en el trazado de Goiânia, similar, según dijo, a los que se viven en España o Italia. Porque, además de ser un país amante de los deportes sobre ruedas, considera que sus gentes destilan siempre una "energía positiva" que es "vital en la vida".