Expertos coinciden en los beneficios de lácteos de cabra para mejorar molestias digestivas y enriquecer la microbiota

El encuentro ‘Entender lo que comemos’, realizado en la localidad de Letur en Albacete, abordó cuestiones relevantes sobre la relación entre alimentación y bienestar general. En esta ocasión, especialistas en salud expusieron que una adecuada combinación de descanso, actividad física y el consumo de alimentos naturales constituye un factor clave para alcanzar una vida más larga y saludable. Dicho espacio sirvió además para detallar el papel de los lácteos de cabra en la mejora de la salud digestiva y el enriquecimiento de la microbiota, según publicó el medio convocante.

Tal como detalló la fuente, la nutricionista Blanca García-Orea y el divulgador en salud Marcos Vázquez participaron del debate y coincidieron en que los lácteos de cabra aportan ventajas comparativas para la dieta de quienes buscan diversificar su alimentación o experimentan molestias ligadas a la digestión. Según explicó García-Orea, los productos derivados de la leche de cabra suelen ofrecer una mayor digestibilidad, aspecto favorecido por su menor contenido de lactosa en comparación con la leche de vaca. Además, sostuvo que estos lácteos, y especialmente sus versiones fermentadas —como el yogur y el kéfir—, presentan una tolerancia aún más pronunciada entre personas con problemas digestivos.

En ese contexto, la nutricionista apuntó que la menor presencia de la proteína beta caseína A1 en la leche de cabra y su contenido predominante de beta caseína tipo A2 marcan otra diferencia relevante. Afirmó que la beta caseína A1, típica en leche de vaca, se vincula con un potencial inflamatorio mayor, según ciertos estudios referidos por García-Orea. Por el contrario, sostuvo que la beta caseína A2, propia de la leche de cabra y oveja, se asemeja a la composición presente en la leche materna y resulta más fácil de metabolizar.

Al referirse al impacto de los productos fermentados como el kéfir y el yogur, la especialista remarcó que estos alimentos enriquecen la microbiota, actuando como fuente de microorganismos beneficiosos para la protección frente a diversas enfermedades. Entre los efectos descritos, García-Orea explicó que las bacterias favorables presentes en estos productos ayudan a sintetizar vitaminas del grupo B y vitamina K, funciones que el organismo humano no puede llevar a cabo de manera autónoma. También puntualizó que estas bacterias tienen capacidad para descomponer la fibra que el propio organismo no puede digerir, lo que genera un entorno intestinal más saludable.

Durante su intervención, García-Orea señaló que una alimentación balanceada contribuye a fortalecer el estado de la microbiota, lo que incide de manera directa en el funcionamiento del intestino. Planteó que, en condiciones normales, el intestino filtra los nutrientes útiles y, si su funcionamiento se ve alterado, aumenta el riesgo de que pasen a la sangre tanto componentes beneficiosos como perjudiciales, lo que podría asociarse a diversas enfermedades.

Por su parte, el divulgador en salud Marcos Vázquez añadió que los lácteos de cabra en su versión fermentada colaboran en la reducción de los niveles de inflamación y favorecen la regulación de la microbiota, según reportó el medio que cubrió el evento. Vázquez subrayó que estos lácteos contienen mayor cantidad de proteína, considerada esencial para el organismo, y sugirió que pueden resultar adecuados para quienes presentan incomodidades intestinales atribuidas a lácteos de vaca. Explicó que los ácidos grasos presentes en la leche de cabra son de menor tamaño, lo que facilita su asimilación, mientras que la predominancia de la proteína beta caseína A2 también agrega facilidad para la digestión.

En otra parte del encuentro, Vázquez invitó a prestar atención a la selección de productos lácteos y recomendó escoger aquellos sin azúcares añadidos. Remarcó que, contrario a algunas creencias difundidas, no todos los lácteos son iguales, y la idea de que los productos desnatados son superiores a los enteros carece de respaldo en la evidencia científica reciente, detalló el medio organizador.

Durante la jornada, ambos expertos respondieron a consultas del público relacionadas con los beneficios de los lácteos y la importancia de adoptar rutinas de descanso y mantener la vida activa, así como la elección por alimentos reales y no ultraprocesados. Según coincidieron los divulgadores, la integración de estos factores en el día a día promueve condiciones favorables para la salud intestinal y general, y representa una estrategia que refuerza la calidad y duración de la vida.

El evento organizado por Cantero de Letur ofreció un espacio para el intercambio entre profesionales y asistentes interesados en nutrición y bienestar, en el que los especialistas insistieron en la importancia de la educación alimentaria y la búsqueda de alternativas que respondan a las necesidades individuales, explicó el medio anfitrión. Entre las preguntas tratadas se destacó el papel de la microbiota en el sistema inmunológico y el efecto de los diferentes tipos de lácteos en el equilibrio intestinal, temáticas abordadas por García-Orea y Vázquez con base en los hallazgos actuales y experiencias en consulta.

Además de las presentaciones, los expertos subrayaron que la introducción de yogur y kéfir de cabra en la dieta diaria puede aportar beneficios tangibles tanto para las personas que buscan mejorar molestias digestivas como para quienes desean ampliar el espectro nutritivo de sus alimentos. Explicaron que el uso de lácteos de cabra presenta ventajas en la tolerancia y digestibilidad, lo que los posiciona como una alternativa a considerar seriamente dentro de una dieta variada y adaptada a las necesidades particulares de cada persona, concluyó el medio que cubrió el evento.