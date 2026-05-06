Argentina investiga si turistas contrajeron hantavirus en este país, Chile o Uruguay

Buenos Aires, 6 may (EFE).- El Gobierno de Argentina investiga si dos de los pasajeros del crucero MV Hondius que fallecieron por hantavirus se contagiaron en este país, en Chile o en Uruguay antes de iniciar la travesía marítima, informaron este miércoles a EFE fuentes del Ministerio de Salud argentino.

La investigación oficial se centra en la posibilidad de que el contagio se haya originado en la pareja de pasajeros neerlandeses que en los últimos meses, antes de abordar el crucero, viajaron por el sur de Argentina y Chile, y también visitaron Uruguay.

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Los movimientos de los turistas constan en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

En referencia a versiones periodísticas que hablan de la posibilidad de que los viajeros pudieran haberse contagiado durante una excursión de avistamiento de aves cerca de un vertedero de la ciudad argentina de Ushuaia, en la austral provincia de Tierra del Fuego, tanto las autoridades sanitarias nacionales de Argentina como las provinciales consultadas por EFE indicaron que no tienen reportes de hantavirus en esa provincia.

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De hecho, no hay notificaciones de hantavirus en Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, desde que en 1996 comenzó a sistematizarse la información epidemiológica en el país.

Las autoridades sanitarias provinciales dijeron no ser parte de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio de Salud argentino ni tener información al respecto.

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Además, el Gobierno provincial señaló a EFE que carece de información sobre las condiciones de seguridad sanitaria en el puerto de Ushuaia -desde donde el 1 de abril zarpó el crucero con los pasajeros que mostraron luego síntomas compatibles con el hantavirus- ya que el Gobierno nacional intervino y tomó control del lugar desde comienzos de este año.

El Ministerio de Salud argentino aclaró, ante la pregunta de EFE sobre el reclamo de Tierra del Fuego, que en el puerto de Ushuaia se realizan todos los controles sanitarios de rutina pertinentes.

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En total tres personas que viajaron en el crucero han muerto por este brote, y según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay cinco pasajeros confirmados o sospechosos como contagiados.

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife, España), desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados a un hospital militar en Madrid, donde pasarán una cuarentena. EFE

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