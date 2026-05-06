OIT propone aprendizaje permanente en Latinoamérica para evitar que se profundicen brechas

Lima, 6 may (EFE).- Un nuevo informe global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió este miércoles que América Latina y el Caribe necesitan ubicar el aprendizaje permanente en el centro de sus políticas públicas, para evitar que los cambios en el mercado laboral profundicen las desigualdades persistentes.

El informe llamado 'Aprendizaje permanente y competencias para el futuro' señala que en Latinoamérica, región marcada por los altos niveles de informalidad y las brechas persistentes en el acceso a oportunidades, este desafío adquiere especial urgencia y debe abarcar todas las etapas de la vida.

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"El aprendizaje permanente conecta las oportunidades laborales actuales con las del futuro. En América Latina y el Caribe, donde persisten importantes déficits de trabajo decente, invertir en sistemas inclusivos de formación es esencial para lograr una transición justa y no dejar a nadie atrás", declaró la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira Gomes.

El informe señala que las tecnologías digitales, la transición hacia economías sostenibles y el envejecimiento de la población interactúan en la región con la informalidad, que afecta a cerca de la mitad del empleo.

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El documento agrega que, aunque la participación en el aprendizaje estructurado es similar al promedio mundial (un 16 %), el acceso en América Latina es muy desigual, porque los trabajadores en empresas formales tienen muchas más probabilidades de recibir formación, que aquellos que están en la economía informal o en micro y pequeñas empresas, donde se concentra gran parte del empleo en la región.

Por ese motivo, muchos trabajadores, con menor nivel educativo, adquieren competencias principalmente “haciendo”, sin acceso a formación estructurada ni certificaciones reconocidas, lo cual limita sus oportunidades de acceder a empleos de mayor calidad, dice el informe.

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Además, el texto apunta a que las vacantes en línea en Brasil y Uruguay muestran que las competencias socioemocionales, como la comunicación, el trabajo en equipo y la atención al cliente, representan una parte significativa de la demanda laboral, pero siguen estando infravaloradas y mal remuneradas.

El estudio advierte que, aunque la transición ecológica puede crear nuevas oportunidades laborales, estas no siempre se traducen en mejores condiciones de trabajo sin políticas adecuadas.

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De manera similar, la digitalización y la inteligencia artificial están cambiando la organización del trabajo en la región, pero sus beneficios no se distribuyen de manera uniforme. Los trabajadores con mayor nivel educativo y en sectores formales tienden a beneficiarse más, lo que puede reforzar desigualdades existentes.

A pesar de que algunos países como Chile, Colombia, Costa Rica y México han avanzado en una comprensión integral del aprendizaje permanente, persisten desafíos en la implementación efectiva, la coordinación institucional y el financiamiento sostenible, señala la OIT.

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A nivel global, incluso en países de ingresos altos, una proporción significativa destina menos del 1 % de su presupuesto educativo al aprendizaje de adultos, lo que refleja una brecha estructural en la inversión en competencias.

El informe también destaca que los programas de formación bien diseñados, que combinan formación técnica con habilidades socioemocionales y experiencia práctica, pueden mejorar significativamente los resultados laborales, en particular para las mujeres. EFE

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