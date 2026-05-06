Al menos 24 civiles asesinados en la RDC por un grupo armado ligado al Estado Islámico

Kinsasa, 6 may (EFE).- Al menos 24 civiles murieron en un ataque perpetrado por los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo armado con lazos difusos con el Estado Islámico (EI), en varias aldeas del territorio de Beni, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), confirmaron este miércoles a EFE autoridades locales y de la sociedad civil.

“El incidente ocurrió anoche y ha dejado 24 muertos hasta el momento. Estamos en el terreno y pedimos al Ejército que actúe con contundencia contra estos rebeldes de las ADF”, declaró a EFE el jefe de la localidad de Mamove, Charles Endukadi.

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La incursión tuvo lugar la noche del martes en las localidades de Mazumbu, Masangwa y Wasafi, situadas en la zona de Mamove, a unos 40 kilómetros del centro comercial de Oicha, en la provincia de Kivu del Norte.

Por su parte, el presidente de la organización de la sociedad civil de Mamove, Kinos Katuo, detalló que muchas de las víctimas fueron sorprendidas mientras descansaban.

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“Tenemos un balance provisional de 24 civiles muertos por las ADF en estas aldeas mientras se encontraban en sus casas. Muchos de ellos aún dormían. Lo sucedido es verdaderamente horrible”, lamentó Katuo.

Ante la gravedad de la situación, la sociedad civil ha prohibido a los habitantes de la zona trabajar en sus campos de cultivo por temor a que los rebeldes permanezcan ocultos en la maleza, e instó a las Fuerzas Armadas de la RDC y al Ejército ugandés a intensificar las patrullas.

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El ataque ha generado un pánico generalizado en la región, provocando el cierre de comercios y la destrucción de diversos negocios.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran a menudo ataques y aterrorizan a la población.

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Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

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Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998 el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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