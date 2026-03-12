Max Verstappen: "Cambié el simulador por mi Nintendo Switch y el Mario Kart"

Verstappen, piloto de Red Bull, manifestó durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de China su intención de complementar el automovilismo profesional con otras actividades. Según detalló el medio que cubrió el evento, el campeón neerlandés comparte que además de su trabajo en la Fórmula 1 busca oportunidades para correr en circuitos como el Nordschleife y expresa su interés en participar en el futuro en competencias como las 24 Horas de Spa y Le Mans. De este modo, el piloto explica que las actividades alternativas le ayudan a mantener la motivación en medio de los desafíos que enfrenta bajo la actual reglamentación técnica de la Fórmula 1.

Según informó el medio, Verstappen, conocido también por recurrir a un tono irónico en sus apariciones ante la prensa, abordó las consecuencias que viven los pilotos con las nuevas normativas y las modificaciones en la gestión energética de los monoplazas. El neerlandés respondió a la pregunta sobre la importancia acrecentada de los simuladores manifestando que ha sustituido dichas sesiones por otro tipo de tecnología: “Cambié el simulador por mi Nintendo Switch”, puntualizó Verstappen y, en clara alusión a los videojuegos, añadió que ahora dedica tiempo a perfeccionarse en Mario Kart. “Estoy practicando un poco con Mario Kart. Encontrar los champiñones va bastante bien, el caparazón azul es un poco más difícil, pero estoy en ello”, sostuvo el cuatro veces campeón del mundo, según consignó la fuente.

A pesar de sus reservas sobre la nueva normativa, Verstappen aseguró que no contempla abandonar la Fórmula 1 en el corto plazo. Según publicó el medio, el piloto indicó: “No quiero irme. Como dije, me gustaría divertirme un poco más, sin duda, pero también estoy haciendo otras cosas que me divierten mucho. Por ejemplo, puedo correr en el Nordschleife y espero que en los próximos años pueda correr en Spa, y con suerte en Le Mans”. Este comentario resalta que el neerlandés encuentra en otras formas de competencia automovilística un complemento para afrontar las exigencias del calendario y los cambios reglamentarios.

En la misma intervención, Verstappen precisó que intenta equilibrar diversas actividades relacionadas con el automovilismo y que ese abanico de posibilidades le genera sensaciones encontradas. “Así que estoy combinando actividades para encontrar otras que también me resulten muy divertidas. Claro, mi equipo sigue adelante, así que tengo muchas distracciones a la vez, positivas, diría yo, pero al mismo tiempo. Es un poco conflictivo porque no disfruto mucho conduciendo el coche, pero sí disfruto trabajando con toda la gente del equipo y también del departamento de motores. Es casi como una especie de... no puedo decir palabrotas”, aportó el piloto según recogió el medio.

La declaración de Verstappen insinúa que, ante los cambios introducidos por la reciente normativa de la Fórmula 1, algunos pilotos exploran alternativas personales para mantener la satisfacción fuera del entorno de competencia. El medio reportó que, pese a su postura crítica hacia el reglamento y a la disminución del placer que experimenta al conducir en estas condiciones, el piloto de Red Bull mantiene el compromiso con su escudería y señala una estrecha colaboración con los ingenieros del departamento de motores, aspecto que valoró positivamente al destacar el trabajo en equipo.

A lo largo de la conferencia, Verstappen alternó temas profesionales y personales, enfatizando su inclinación por los videojuegos como método de relajación, según reportó la fuente. Sus comentarios permitieron observar la manera en que los pilotos de elite buscan estrategias para afrontar los cambios en el contexto deportivo y tecnológico, así como la importancia de encontrar estímulos personales más allá del estricto cronograma de la Fórmula 1.