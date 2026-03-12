La exposición de niños a pantallas antes de dormir impacta en la duración y calidad del descanso

En la actualidad, entre el 20 y el 40 por ciento de la población infantil padece algún tipo de trastorno del sueño, y esta cifra se incrementa considerablemente en menores con trastornos del desarrollo neurológico: entre el 35 y el 70 por ciento en quienes presentan trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), y entre el 40 y el 80 por ciento en aquellos diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA). Estas cifras evidencian la magnitud del problema y subrayan la relación entre sueño deficiente y dificultades neurológicas, intensificando síntomas si no se abordan adecuadamente. La alerta ha sido compartida por el neuropediatra Marco Heppe, coordinador del Grupo de Trabajo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), según publicó el medio que difundió estos datos en el marco del Día Mundial del Sueño.

De acuerdo con lo reportado por ese medio, el especialista advirtió que la exposición de los niños a pantallas durante la hora previa al momento de ir a la cama afecta tanto la duración como la calidad del descanso nocturno. Estudios recopilados y revisados por el Grupo de Trabajo de la SENEP muestran que el uso habitual de dispositivos electrónicos antes de dormir eleva hasta en un 50 por ciento la probabilidad de que los menores no alcancen las horas de sueño recomendadas. Además, la evidencia reunida por Heppe indica que este hábito reduce entre 20 y 40 minutos el tiempo total de sueño en los niños.

El contenido digital impacta en el descanso infantil mediante dos mecanismos principales: por un lado, el estímulo cognitivo generado por los materiales audiovisuales dificulta que el menor pueda desconectar y relajarse; por otro, la luz emitida por las propias pantallas interfiere con la secreción de melatonina, la hormona encargada de regular el ciclo sueño-vigilia, retrasando el inicio del sueño. Heppe señaló que no solo el uso nocturno representa un problema, ya que también la utilización de pantallas durante el día puede repercutir negativamente en el sueño de los niños por la noche.

Tal como detalló el medio, las principales guías y sociedades pediátricas consultadas por el especialista recomiendan evitar completamente la exposición a pantallas en menores de seis años. Entre los seis y los doce años, el límite sugerido es de una hora diaria como máximo, para prevenir las consecuencias documentadas sobre el descanso infantil.

La rutina y los hábitos de higiene del sueño constituyen aspectos fundamentales para reducir la incidencia de trastornos. Heppe recomendó implementar horarios fijos para acostarse y despertarse, mantener rituales antes del sueño y apostar por actividades relajantes, además de asegurar que el dormitorio cuente con un ambiente propicio para el buen descanso. La evidencia, según indicó el neuropediatra y publicó el mismo medio, apunta a que la adopción de estos hábitos favorece una latencia de sueño menor, reduce los despertares nocturnos y contribuye a un desempeño diurno más estable en los menores.

Sobre las consecuencias derivadas de la falta de sueño, el especialista explicó que el descanso insuficiente en la infancia se vincula a un empeoramiento del rendimiento escolar, incremento de los problemas emocionales, conductas disruptivas y mayor presentación de hiperactividad. Además, la alteración prolongada del sueño en los niños duplica el riesgo de desarrollar obesidad, hipertensión arterial y depresión, según la información recopilada.

La detección temprana de los problemas relacionados con el sueño infantil corresponde principalmente al pediatra de Atención Primaria. No obstante, Heppe matizó que, en situaciones donde el trastorno resulta complejo o persistente, resulta aconsejable derivar al paciente a Neuropediatría. De acuerdo con el reportaje del medio señalado, el experto hizo hincapié en la urgencia de avanzar hacia el reconocimiento formal del Área de Capacitación Específica en Neuropediatría, con el objetivo de unificar criterios, estandarizar la formación y garantizar una atención homogénea en todo el sistema sanitario para casos de sueño infantil.