Reino Unido prepara la repatriación de británicos del MV Hondius y sigue de cerca a su evacuado a Países Bajos

El Gobierno de Reino Unido ha confirmado la nacionalidad británica de uno de los tres pacientes sospechosos de hantavirus evacuados del crucero MV Hondius a Países Bajos y está preparando la repatriación de sus restantes ciudadanos a bordo, que podrán regresar si siguen sin presentar síntomas una vez que el barco atraque en su próximo destino, aunque Londres ha querido señalar que "el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo".

Así lo ha señalado la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) en un comunicado en el que sitúa a "un ciudadano británico" entre los tres evacuados bajo tratamiento médico en Países Bajos, donde asegura mantener "un contacto estrecho con los equipos médicos" a cargo de los tres pacientes.

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Con respecto a los demás británicos a bordo, la institución ha señalado que "podrán ser repatriados una vez que el barco atraque en su próximo destino, siempre que no presenten síntomas", si bien ha precisado que "ninguno" de ellos los presenta por ahora. Por ello, las autoridades de Reino Unido "están gestionando el regreso de estas personas" a territorio nacional, "donde la UKHSA colabora con el Gobierno para facilitar su aislamiento mediante pruebas periódicas y contacto con profesionales sanitarios", indica el comunicado.

Asimismo, la Agencia ha reconocido "tener constancia de dos personas que han regresado a Reino Unido por su cuenta, tras haber estado a bordo del MV Hondius", ninguna de las cuales "presenta síntomas actualmente", aunque "están recibiendo asesoramiento y apoyo de la UKHSA y se les ha recomendado que se aíslen".

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"La UKHSA también está prestando apoyo a un pequeño grupo de personas identificadas como contactos estrechos de quienes se encontraban a bordo del barco", ha señalado, antes de indicar que "se les está ofreciendo apoyo y también se encuentran en autoaislamiento", pero "ninguna presenta síntomas".

En este contexto, la subdirectora de Epidemias e Infecciones Emergentes de la UKHSA, la Dra. Meera Chand, ha considerado "importante tranquilizar a la población: el riesgo para la población general sigue siendo muy bajo".

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"Estamos implementando medidas para apoyar, aislar y monitorizar a los ciudadanos británicos que se encontraban a bordo del barco a su regreso al Reino Unido y estamos realizando el rastreo de contactos de cualquier persona que pueda haber estado en contacto con el barco o con los casos de hantavirus para limitar el riesgo de transmisión", ha destacado, subrayando asimismo que la Agencia "seguirá colaborando estrechamente con sus socios gubernamentales para ofrecer todo el apoyo necesario".