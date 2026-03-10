Febrero de 2026 fue el quinto mes más cálido registrado, con 1,49ºC más de media, según Copernicus

El mes de febrero de 2026 fue el quinto febrero más cálido registrado según ha señalado este martes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). En total, los termómetros marcaron 13,26ºC de temperatura media del aire en superficie, lo que supone 1,49°C por encima del promedio estimado de 1850-1900 utilizado para definir el nivel preindustrial.

En líneas más generales, la temperatura media mundial durante el invierno boreal (es decir, de diciembre de 2025 a febrero de 2026) fue la quinta más alta registrada, con 0,51°C por encima de lo normal. Por otro lado, Copernicus también ha informado de que el valor térmico promedio de la superficie del mar fue de 20,88°C, el segundo valor más alto registrado para el mes (junto con febrero de 2025), y 0,18°C por debajo del récord de enero de 2024.

Además, ha dicho que la extensión promedio del hielo marino en el Ártico fue un 5% inferior al promedio, por lo que ocupó el tercer lugar más bajo registrado para el mes. Sin embargo, la extensión mensual del hielo marino en la Antártida estuvo cerca del promedio en febrero, en marcado contraste con las extensiones muy por debajo de la media observadas durante los últimos cuatro años.

En Europa hubo un fuerte contraste: el oeste, sur y sudeste del continente experimentaron valores superiores a la media, mientras que Fennoscandia, los Estados Bálticos y el noroeste de Rusia tuvieron condiciones frías. De esta manera, la temperatura media sobre tierras europeas para este mes acabó siendo una de las más frías los últimos 14 años con -0,07º, 0,10°C por debajo de la media.

En la misma línea, el invierno finalizó como fue uno de los dos más fríos de los últimos 13 años en la zona, con una temperatura 0,09°C superior a la media. Copernicus ha explicado que todo esto sucedió en un mes en el que se registraron precipitaciones extremas e inundaciones generalizadas en Europa occidental.

"Una serie de ríos atmosféricos, bandas estrechas de aire muy húmedo, junto con una corriente en chorro desplazada hacia el sur que dirigía las tormentas hacia el sur de Europa, provocaron precipitaciones de intensas a extremas en el oeste y sur de Europa. Esto provocó inundaciones y deslizamientos de tierra generalizados, especialmente en la Península Ibérica y el oeste de Francia", ha explicado el organismo.